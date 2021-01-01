Для жителей Эстонии 65 лет и старше вакцинация от гриппа станет бесплатной

Будет расширен и круг медсестер, имеющих право делать прививки, это право в дальнейшем распространится на всех независимых поставщиков услуг сестринской помощи.

Как сообщило Министерство социальных дел, пандемия COVID-19 увеличила потребность защиты пожилых, являются и наиболее уязвимой группой риска по гриппу, поэтому с 1 октября 2021 года возможность бесплатной вакцинации от гриппа предоставляется всем людям от 65 лет, чтобы снизить заболеваемость и преждевременную смертность от гриппа.

С 2019 года Больничная касса оплачивает вакцинацию от гриппа обитателей домов попечения и домов особого ухода. В 2019-2020 годах необходимые для вакцинации в домах попечения по плану иммунизации дозы вакцины от гриппа закупило государство. Остальной необходимый для вакцинации населения Эстонии объем вакцины поступал по аптечной сеть.

Расширится также круг предоставляющих медуслуги по проведению иммунизации - это смогут осуществлять после прохождения курсов повышения квалификации по иммунизации все предоставляющие услуги медсестер.