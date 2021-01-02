Ученые нашли препарат, успешно предотвращающий размножение коронавируса

Хайпин Чжан из Шэньчжэньского института передовых технологий в Шэньчжэне и его коллеги представили эти результаты в опубликованной в журнале PLOS Computational Biology научной работе с открытым доступом.

Поскольку пандемия Covid-19 вызывает болезни и смерть во всем мире, срочно необходимы более эффективные методы лечения. Одним из путей может быть изменение назначения существующих препаратов, которые изначально были разработаны для лечения других заболеваний. Вычислительные методы могут помочь идентифицировать такие лекарства, моделируя, как разные лекарства будут взаимодействовать с SARS-CoV-2, пишет Medical Xpress.

Чтобы облегчить виртуальные исследованиясуществующих лекарств, Чжан и его коллеги объединили несколько вычислительных методов, которые моделируют взаимодействия "лекарство - вирус" с разных, дополняющих друг друга точек зрения.

Они использовали этот гибридный подход для скрининга 1906 существующих лекарств на предмет их потенциальной способности ингибировать репликацию SARS-CoV-2 путем нацеливания на вирусный белок, называемый РНК-зависимой РНК-полимеразой (RdRP).

Дальнейшие лабораторные эксперименты показали, что пралатрексат более сильно ингибирует репликацию вируса, чем ремдесивир, препарат, который в настоящее время используется для лечения некоторых пациентов с Covid-19.

Эти данные свидетельствуют о том, что пралатрексат потенциально может быть использован для лечения Covid-19. Однако этот химиотерапевтический препарат может вызывать значительные побочные эффекты и используется для людей с терминальной лимфомой, поэтому немедленное применение у пациентов с Covid-19 не гарантируется.