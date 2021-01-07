Эстонский эксперт перечислил плюсы вакцины Moderna
У разработанной американской фармацевтической компанией Moderna вакцины от коронавируса есть несколько плюсов, считает медицинский консультант Департамента лекарств Эстонии Алар Ирс.
У разработанной американской фармацевтической компанией Moderna вакцины от коронавируса есть несколько плюсов, считает медицинский консультант Департамента лекарств Эстонии Алар Ирс.
По его словам, Moderna менее требовательна к условиям хранения: препарат не надо хранить при экстремально низких температурах, передает Rus.ERR со ссылкой на радионовости.
Кроме этого, если между двумя дозами вакцины Pfizer/BioNTehc должен быть трехнедельных интервал, то вторую инъекцию препарата, созданного компанией Moderna, можно делать спустя четыре недели после первой.
Тем не менее, отдать предпочтение одной из двух вакцин, получивших разрешение на использование в Европе, по имеющимся характеристикам Алар Ирс не смог.
В первом квартале Эстония получит 30 000 доз вакцины Moderna.