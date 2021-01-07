Эстонский эксперт перечислил плюсы вакцины Moderna

По его словам, Moderna менее требовательна к условиям хранения: препарат не надо хранить при экстремально низких температурах, передает Rus.ERR со ссылкой на радионовости.

Кроме этого, если между двумя дозами вакцины Pfizer/BioNTehc должен быть трехнедельных интервал, то вторую инъекцию препарата, созданного компанией Moderna, можно делать спустя четыре недели после первой.

Тем не менее, отдать предпочтение одной из двух вакцин, получивших разрешение на использование в Европе, по имеющимся характеристикам Алар Ирс не смог.