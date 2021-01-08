Мечта этих двух мальчиков — ходить! Поможем им попасть в Германию на операцию

У мальчиков при рождении был диагностирован спастический церебральный паралич, то есть паралич двух конечностей, из-за чего они очень ограничены в движениях. Расмус может передвигаться только в инвалидном кресле, а Карл из-за потери равновесия, обусловленного спастичностью ног, неоднократно попадал в больницу с сотрясением мозга. Оба мальчика мечтают бегать или хотя бы гулять вместе с другими детьми, эту операцию они ждали несколько лет.

По оценке врачей, мальчикам помогла бы операция селективной дорсальной ризотомии (SDR), которую еще не проводят в Эстонии. Немецкие специалисты осмотрели Карла и Расмуса и готовы оперировать их в Бонне. Связанные с операцией расходы понесет Больничная касса, но за поездку, проживание и тесты на коронавирус семьи должны заплатить сами, что для них не по карману

«Карл очень смышленый, милый и озорной мальчик, который ходит в обычный детский сад и у которого много друзей. Ему нравится плавать и кататься на велосипеде, его увлекает все, что нравится шестилетним детям. У него есть огромное желание бегать, лазить по деревьям, гулять по лесу, но, к сожалению, ноги не позволяют ему это все делать. Так как в ногах сильных тонус, это влияет на равновесие Карла и в течение года мы пару раз были в больнице с сотрясением мозга», - описала мать Карла.

«Расмусу семь лет и это веселый мальчишка, который быстро покоряет сердца окружающих. Он любит беситься на улице, но, к сожалению, он может делать это только на четвереньках. Из-за спастичности ног он не может ходить. В настоящий момент Расмус передвигается на инвалидной коляске. Он также обожает велосипед, который адаптирован под него. Эту операцию мы ждали очень долго. Без операции ситуация только ухудшится», - рассказала мать Расмуса.

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