Мечта этих двух мальчиков — ходить! Поможем им попасть в Германию на операцию

У мальчиков при рождении был диагностирован спастический церебральный паралич, то есть паралич двух конечностей, из-за чего они очень ограничены в движениях. Расмус может передвигаться только в инвалидном кресле, а Карл из-за потери равновесия, обусловленного спастичностью ног, неоднократно попадал в больницу с сотрясением мозга. Оба мальчика мечтают бегать или хотя бы гулять вместе с другими детьми, эту операцию они ждали несколько лет.
По оценке врачей, мальчикам помогла бы операция селективной дорсальной ризотомии (SDR), которую еще не проводят в Эстонии. Немецкие специалисты осмотрели Карла и Расмуса и готовы оперировать их в Бонне. Связанные с операцией расходы понесет Больничная касса, но за поездку, проживание и тесты на коронавирус семьи должны заплатить сами, что для них не по карману
«Карл очень смышленый, милый и озорной мальчик, который ходит в обычный детский сад и у которого много друзей. Ему нравится плавать и кататься на велосипеде, его увлекает все, что нравится шестилетним детям. У него есть огромное желание бегать, лазить по деревьям, гулять по лесу, но, к сожалению, ноги не позволяют ему это все делать. Так как в ногах сильных тонус, это влияет на равновесие Карла и в течение года мы пару раз были в больнице с сотрясением мозга», - описала мать Карла.
«Расмусу семь лет и это веселый мальчишка, который быстро покоряет сердца окружающих. Он любит беситься на улице, но, к сожалению, он может делать это только на четвереньках. Из-за спастичности ног он не может ходить. В настоящий момент Расмус передвигается на инвалидной коляске. Он также обожает велосипед, который адаптирован под него. Эту операцию мы ждали очень долго. Без операции ситуация только ухудшится», - рассказала мать Расмуса.
Спасибо, что помогаете помогать!
Вы можете помочь Карлу и Расмусу, позвонив по благотворительному номеру телефона Детского фонда. Пожертвованная сумма добавится в месячный счет за мобильные услуги.
Позвонив по номеру 900 5025, пожертвуете пять евро.
Позвонив по номеру 900 5100, пожертвуете десять евро.
Позвонив по номеру 900 5500, пожертвуете 50 евро.
Также можно сделать банковский перевод на SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond с пояснением Karl ja Rasmus:
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607