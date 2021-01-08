В Эстонии доминирующей вирусной инфекцией является риновирус

Больше всего обращений было зарегистрировано в Таллинне, Тартумаа, Нарве, Ида-Вирумаа и Пярнумаа. На этой неделе не было подтверждено ни одного случая гриппа. В этом сезоне в Эстонии по-прежнему циркулирует главным образом риновирусная инфекция, сообщает Департамент здоровья.

Ситуация в Европе

По данным Европейской сети мониторинга гриппа и сведениям ВОЗ, интенсивность заболевания гриппом в Европейском союзе и во всем мире по-прежнему сохраняется на низком уровне. Различные санитарно-гигиенические меры и физическое дистанцирование, применяемые для сокращения распространения вируса SARS-CoV-2, по всей вероятности, сыграли свою роль в том числе в снижении распространения вируса гриппа.

Признаки вирусной инфекции

Признаками вирусной инфекции верхних дыхательных путей обычно являются насморк, кашель, боль в горле и высокая температура. Во многих случаях болезнь протекает в легкой форме, с небольшой температурой и без особых симптомов. По клинической картине сложно понять, что это за вирус. Тип вируса можно точно определить только в вирусологической лаборатории.

Симптомы обычно ограничиваются верхними дыхательными путями и включают в себя насморк, кашель и небольшую температуру. Однако, как и при гриппе, заражение парагриппом, РСВ и аденовирусом может привести к воспалению легких. Специфического лечения нет. При необходимости применяется поддерживающее лечение, облегчающее симптоматику, а именно: снижение температуры, прием обезболивающих, обильное питье, лекарства для облегчения дыхания.

Грипп представляет собой острое вирусное заболевание, которое распространяется в форме вспышек, эпидемий и пандемий. В наибольшей степени заболеваемости гриппом подвержены дети, однако госпитализация и летальный исход в основном угрожают пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями.