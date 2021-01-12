Невнимательность оставила 5000 человек без компенсации от Больничной кассы

Компенсации по временной нетрудоспособности, открытые в 2021 году, рассчитываются на основе дохода, облагаемого социальным налогом в 2020 году, данные которого направляет в Больничную кассу Налогово-таможенный департамент. Поскольку крайний срок подачи TSD в декабре - 11 января, налоговые данные за 2020 год, как ожидается, будут получены Больничной кассой в середине января.

Руководитель отдела медицинского страхования Больничной кассы Авели Райд-Лелов сказала, что, поскольку лист по временной нетрудоспособности, начавшийся в январе, обычно прекращается врачом через две недели, число ожидающих пока не очень велико.

Как правило, Больничная касса выплачивает компенсацию в течение нескольких рабочих дней, если имеется налоговая информация, и необходимые документы также правильно заполнены работодателем. «Мы знаем, что люди ждут компенсаций, и мы сделаем все возможное, чтобы выплатить деньги как можно скорее, хотя по закону у нас есть максимум 30 календарных дней», - пояснила Райд-Лелов и попросила людей запастись терпения.

Хотя, с одной стороны, Больничная касса все еще ожидает данных, необходимых для выплаты по временной нетрудоспособности, которое началось в 2021 году, с другой стороны, более 5000 человек ждут выплаты по временной нетрудоспособности из-за отсутствия номера расчетного счета, на который можно перевести деньги. Срок выплаты денежных пособий, выплачиваемых Больничной кассой, истекает через три года, а это значит, что в 2021 году мы по-прежнему сможем выплачивать компенсации по временной нетрудоспособности, не полученные в 2018-м, 2019-м и 2020 годах.

«Мы неоднократно обращались в средства массовой информации с просьбой сообщить нам правильные номера расчетных счетов. Мы благодарим людей, которые отреагировали на предыдущие обращения, но мы все еще ждем данных от тысяч людей», - пояснила руководитель отдела обслуживания клиентов Больничной кассы Марис Лийтмяэ.

«К сожалению, некоторые люди просят деньги из заполненной врачом справки о нетрудоспособности до того, как работодатель утвердит справку, но некоторые люди вообще не хотят денег», - сказала руководитель службы поддержки клиентов.