В Эстонии зафиксирован очередной случай заражения вирусом гриппа

По данным Департамента здоровья, с 4 по 10 января к врачам с острыми респираторными вирусными инфекциями обратился 2596 человек, почти 20% из них - дети. Больше всего зарегистрированных обращений в Ида-Вирумаа, Нарве, Тартумаа, Таллинне и Пярну.

По данным Европейской сети эпиднадзора за гриппом, заболеваемость гриппом в Европейском союзе остается низкой, при этом регистрируются единичные случаи.

Возбудителями гриппа являются вирусы из семейства ортомиксовирусов (Orthomyxoviridae). Грипп вызывают вирусы гриппа A, B и C.

Признаками вирусной инфекции верхних дыхательных путей обычно являются насморк, кашель, боль в горле и лихорадка. Во многих случаях болезнь протекает в легкой форме, с небольшой температурой и без особых симптомов. На основании клинической картины сложно сказать, о каком именно вирусе речь. Это можно установить только в вирусологической лаборатории.

Симптомы обычно ограничиваются верхними дыхательными путями - насморк, кашель и небольшая температура, однако, как и при гриппе, инфекции парагриппа, РСВ и аденовирусов могут привести к пневмонии. Симптомы могут варьироваться от воспаления верхних дыхательных путей до пневмонии, особенно у детей. Специального лечения нет. При необходимости используются паллиативные поддерживающие методы лечения - снижение температуры, обезболивающие, обильное питье, лекарства для облегчения дыхания.

Для риновирусов характерно чихание, насморк, а иногда и боль в горле. У детей могут быть кашель и жар. Риновирусы являются причиной так называемой простуды примерно у 30-40 процентов взрослых.