Министры здравоохранения ЕС призывают увеличить объем производства вакцины от COVID-19

Как сообщило литовское Министерство здравоохранения, глава ведомства Арунас Дулькис с коллегами в среду на неформальной удаленной встрече положительно оценил ускорение темпов вакцинации, но призвал производителей увеличить объемы производства вакцин и сократить сроки доставки, чтобы можно было быстрее справиться с пандемией.

"Солидарность, прозрачность и эффективность нашей общей работы, стабильный совместный механизм закупок и должная реализация предварительных договоров о закупках являются важными для всего ЕС. Надеемся, что Еврокомиссия и далее будет добиваться повышения производственных мощностей и обеспечения дополнительных доз вакцин для государств ЕС. Также важно сократить сроки поставки вакцин", – говорится в сообщении Дулькиса.

Министр подчеркивает, что ускорение вакцинации особо важно с распространением новых штаммов вируса, которые по своей способности к заражению вызывают большое беспокойство во всех странах-членах ЕС.

По сообщению министерства, главам министерств здравоохранения был представлен план вакцинации Литвы и приоритетные группы – пациенты и работники учреждений опеки, домов престарелых, волонтеры, сталкивающиеся с угрозой COVID-19. Представлено и световое табло со сводкой данных, позволяющая общественности следить за прогрессом вакцинации в стране.

Дулькис также напомнил коллегам об инициативе Литвы и еще 12 членов ЕС помочь Восточным соседям блока, участвующим в программе Восточного партнерства, приобрести вакцины, заявив, что это будет способствовать безопасному соседству и "укреплять роль ЕС за пределами союза".