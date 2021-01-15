Титул «Врач года 2020» присудили Алис Лилль

Врач года отмечает, что для нее не бывает сложных ситуаций, бывают ситуации, в которых сложно найти решение – это случается как при руководстве отделением, так и при лечении больных. Доктор Лилль справляется благодаря многолетнему опыту, иногда помогает время и повторные объяснения. «Важно найти решение в любой ситуации», - подтверждает она.
Стресс Алис Лилль снимает дома с семьей. Она любит гулять и работать на хуторе: «Мой партнер тоже врач, поэтому он все понимает, но в этом году я определенно сильно обременяла его своими рабочими проблемами».
Интерес к профессии врача возник у Алис Лилль уже в седьмом-восьмом классе: в начале она хотела стать стоматологом, но позже подала документы на медицинский факультет, потому что хотела увидеть общую картину. Она отмечает, что награда заставила ее вспомнить прошлое и своих учителей. «Образцом для подражания определенно была моя мама, врач-гастроэнтеролог Малле Юргенсон, долгое время работавшая в ITK. Благодаря ей в детстве я провела много времени в стенах больницы. Многие нынешние врачи-гастроэнтерологи – это бывшие коллеги матери, которых я знаю с детства, например, доктор Маргус и доктор Ава. Мой отец – спортсмен Хейно Лилль, ранее известный баскетболист, а затем тренер. В настоящее время он ищет для меня в средствах массовой информации научные статьи о коронавирусе и каждый день проверяет, читала ли я их».
Доктор Лилль закончила резидентуру по терапии в 2001 году, после чего работала старшим врачом в терапевтическом отделении PERH в 2001-2012 годах. В 2012 ее пригласили на работу в отделение терапии ITK, где начала она работать врачом, а с 2013 года - также и заведующей отделением.
По словам Лилль, начало работы в качестве руководителя было одним из самых сложных периодов в ее жизни – необходимые навыки отсутствовали, а работы было много, коллектив нуждался в усилении: «Со временем мы многое исправили, мне дали возможность создать центр, в котором, помимо внутренних болезней, занимаются также лечением заболеваний легких». В настоящее время она описывает коллектив Центра внутренней медицины ITK как группу активных, мудрых и амбициозных женщин – это команда, с которой нужно двигаться дальше.
Кандидатов на титул «Врач года» выдвигали как пациенты, так и коллеги. Врача года выбрали читатели портала медицинских новостей www.arst.ee, а в состав жюри вошли министр социальных дел Танель Кийк, семейный врач Ээро Мерилинд, научный руководитель кардиологического центра Северо-Эстонской региональной больницы профессор Маргус Вийгимаа. Эстонский фонд здоровья был основан 25 мая 2007 года, целью которого является укрепление здоровья эстонцев, продление активной жизни, пропаганда здорового образа жизни и обмен информацией о здоровье.
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