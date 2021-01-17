Новое потенциальное лекарство показало хорошие результаты в предотвращении симптомов Covid-19

Этот пептид, или аминокислотная цепь, опробованный на зараженных Covid-19 мышах помог сдержать развитие жара, защитить легкие, улучшить работу сердца и обратить вспять цитокиновый шторм, при котором иммунная система чрезмерно реагирует на инфекцию и «наводняет» кровоток воспалительными белками, в результате чего происходит поражение легких, сердца и других органов. Пептид грызунам вводили назально.

Исследователи сообщают о замедлении прогрессирования болезни в отчете, опубликованном в Journal of Neuroimmune Pharmacology.

По словам профессора неврологии, биохимии и фармакологии в Университете Раша Калипады Пахана, их лекарство станет новым подходом к защите от коронавирусной инфекции COVID-19. По заверению Пахана, пептид способствует ингибированию цитокинов, которые продуцируются исключительно шиповым белком SARS-CoV-2, а не прочими воспалительными стимулами. Это свидетельствует о том, что терапия с применением пептидов не провоцирует иммуносупрессию.