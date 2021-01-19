Исследование: любой объем спиртного опасен для здоровья сердца

Это противоречит расхожему мнению, что регулярное и умеренное употребление спиртного полезно для сердца. Выводы были сделаны по итогу анализа данных 107845 человек. В общей сложности 100092 участника исследования изначально не имели фибрилляции предсердий, а их средний возраст составлял почти 48 лет. Примерно за 14 лет фибрилляция предсердий развилась у 5854 человека.

Связь между употреблением алкоголя и риском фибрилляции предсердий была одинаково сильной для всех видов алкогольных напитков. Эффект не разнился в зависимости от пола. Однако риск развития отклонения вырастал по мере увеличения объема употребляемого спиртного. Так, если один напиток в день повышал риск на 16%, то две порции увеличивали риск на 28%, а употребление более четырех напиток повышало риск до 47%.