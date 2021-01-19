Вт, 19.01.2021
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Исследование: любой объем спиртного опасен для здоровья сердца

Бутылки алкоголя. ФОТО: Arvo Meeks

По сравнению с полным отсутствием алкоголя в жизни человека, употребление всего одного алкогольного напитка в день связано с повышением риска фибрилляции предсердий на 16%, показало исследование, длившееся почти 14 лет, пишет Newsru.

Как отмечает Times Now News, люди, которые регулярно употребляют умеренное количество алкоголя, подвергаются повышенному риску фибрилляции предсердий.

Это противоречит расхожему мнению, что регулярное и умеренное употребление спиртного полезно для сердца. Выводы были сделаны по итогу анализа данных 107845 человек. В общей сложности 100092 участника исследования изначально не имели фибрилляции предсердий, а их средний возраст составлял почти 48 лет. Примерно за 14 лет фибрилляция предсердий развилась у 5854 человека.

Связь между употреблением алкоголя и риском фибрилляции предсердий была одинаково сильной для всех видов алкогольных напитков. Эффект не разнился в зависимости от пола. Однако риск развития отклонения вырастал по мере увеличения объема употребляемого спиртного. Так, если один напиток в день повышал риск на 16%, то две порции увеличивали риск на 28%, а употребление более четырех напиток повышало риск до 47%.

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