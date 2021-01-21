В Эстонии подтверждены три случая гриппа
За вторую неделю года в Ида-Вирумаа подтвердили один случай гриппа B, всего за этот сезон в Эстонии лабораторно подтверждены три случая гриппа — один вирус гриппа A и два вируса гриппа B.
За вторую неделю года в Ида-Вирумаа подтвердили один случай гриппа B, всего за этот сезон в Эстонии лабораторно подтверждены три случая гриппа — один вирус гриппа A и два вируса гриппа B.
На прошлой неделе к врачам из-за ОРВИ обратились 2686 человек, около 20 процентов пациентов составили дети. Больше всего людей обратилось к врачам в Таллинне, Нарве, Тартумаа и Пярнумаа.
По данным Европейской сети эпиднадзора за гриппом и ВОЗ, заболеваемость гриппом в ЕС и других странах мира остается низкой. Различные меры гигиены и физического дистанцирования для снижения распространения вируса SARS-CoV-2 влияют и на снижение распространение вируса гриппа.
Возбудители гриппа относятся к семейству ортомиксовирусов (Orthomyxoviridae), грипп вызывается вирусами гриппа A, B и C. Пандемическим потенциалом обладают прежде всего вирусы гриппа А. Среди симптомов заболевания быстро поднимающаяся высокая температура, головная боль, сухой кашель или насморк, усталость и слабость, а также боли в мышцах и суставах. Грипп может сопровождаться серьезными проблемами — такими как пневмония и обострение хронических легочных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Грипп — острое вирусное заболевание и распространяется вспышками, эпидемиями и пандемиями. Больше всего гриппом болеют дети, но случаи госпитализации и случаи смерти происходят в основном среди пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями.