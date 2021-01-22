Доказана эффективность американской вакцины NeoVax против рака

Новая вакцина помогает уничтожить агрессивные формы меланомы. Средство создавалось на базе неоантигенов - частей неправильно свернутых белковых молекул, которые поменяли свою форму из-за мутаций в геноме раковых клеток. В здоровых клетках неоантигенов нет. С их помощью ученые предполагают знакомить иммунитет с раком. Таким образом, иммунная система будет атаковать только клетки с неоантигенами, не задевая здоровые ткани.

Был проведен анализ неоантигенов клеток агрессивных форм меланомы, выделенных у восьми добровольцев. Для каждого человека была получена своя, персонализированная вакцина. Вакцину вводили через несколько месяцев после удаления опухолей, дабы избежать возвращения заболевания. Период наблюдения продолжался 4 года. За это время никто из добровольцев не умер, а их иммунитет смог атаковать рак.