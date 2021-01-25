Пятилетний Павел, у которого была диагностирована лимфома, продолжает лечение в Эстонии

В конце прошлого года Детский фонд Клиники Тартуского университета дважды просил о помощи для пятилетнего Павла, получившего страшный диагноз и нуждающегося в покрытии расходов на лечение в клинике Дюссельдорфа. Кроме того, на обратном пути в Эстонию из-за сильной боли в животе и плохого самочувствия ребенок попал в отделение интенсивной терапии Университетской клиники Франкфурта, но спустя некоторое время состояние Павла улучшилось настолько, что его на медицинском самолете доставили прямо в Тарту. Детский фонд благодарит команду Клиники Тартуского университета и Больничную кассу, которая организовала этот перелет и взяла на себя расходы.

«Детский фонд Клиники Тартуского университета с помощью добрых людей оплатил первоначальные расходы на лечение Павла в Дюссельдорфе в размере 50 000 евро. Также семье Павла удалось помочь с оплатой транспортных расходов и расходов на проживание и аренду разных вспомогательных приспособлений в Германии. Так как клиника Дюссельдорфа еще не выставила окончательный счет, мы не можем пока, к сожалению, сказать, каковы действительные расходы на лечение Павла в Германии. В Эстонии продолжится лечение Павла уже за счет Больничной кассы и нам остается лишь держать кулаки, чтобы малыш поскорее выздоровел», - написал Детский фонд Клиники Тартуского университета на своей странице в Facebook.

Kuidas läheb raske haigusega võitleval Pavelil? Saksamaal lümfoomidiagnoosi saanud 5-aastase Paveli ravi jätkub Eestis,... Опубликовано SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond Воскресенье, 24 января 2021 г.