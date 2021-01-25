Пятилетний Павел, у которого была диагностирована лимфома, продолжает лечение в Эстонии

В конце прошлого года Детский фонд Клиники Тартуского университета дважды просил о помощи для пятилетнего Павла, получившего страшный диагноз и нуждающегося в покрытии расходов на лечение в клинике Дюссельдорфа. Кроме того, на обратном пути в Эстонию из-за сильной боли в животе и плохого самочувствия ребенок попал в отделение интенсивной терапии Университетской клиники Франкфурта, но спустя некоторое время состояние Павла улучшилось настолько, что его на медицинском самолете доставили прямо в Тарту. Детский фонд благодарит команду Клиники Тартуского университета и Больничную кассу, которая организовала этот перелет и взяла на себя расходы.
«Детский фонд Клиники Тартуского университета с помощью добрых людей оплатил первоначальные расходы на лечение Павла в Дюссельдорфе в размере 50 000 евро. Также семье Павла удалось помочь с оплатой транспортных расходов и расходов на проживание и аренду разных вспомогательных приспособлений в Германии. Так как клиника Дюссельдорфа еще не выставила окончательный счет, мы не можем пока, к сожалению, сказать, каковы действительные расходы на лечение Павла в Германии. В Эстонии продолжится лечение Павла уже за счет Больничной кассы и нам остается лишь держать кулаки, чтобы малыш поскорее выздоровел», - написал Детский фонд Клиники Тартуского университета на своей странице в Facebook.
Помочь больным детям можно, позвонив по благотворительному номеру телефона Детского фонда клиники Тартуского университета.
Пожертвованная сумма будет приплюсована к месячному счету за мобильные услуги.
Позвонив по номеру 900 5025, пожертвуете пять евро.
Позвонив по номеру 900 5100, пожертвуете десять евро.
Позвонив по номеру 900 5500, пожертвуете 50 евро.
Также можно сделать банковский перевод на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond:
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607