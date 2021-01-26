Завтра в «Линдакиви» можно будет сдать кровь

Донором может стать совершеннолетний человек не старше 60 лет, здоровый, сытый и отдохнувший. Также он должен являться гражданином Эстонии или прожить в стране на основании вида на жительство не меньше трех последних месяцев. Вес донора должен составлять более 50 килограммов. На сдачу крови ждут только здоровых доноров, у которых нет никаких симптомов болезней. Отложить сдачу крови рекомендуют тем, кто чувствует себя неуверенно или подозревает, что нездоров.

По словам руководителя Центра крови Региональной больницы Аве Леллеп, вклад каждого донора в нынешнее время ограничений крайне важен: «Жизни пациентов в больницах по всей Эстонии зависят именно от вклада доноров: в донорской крови нуждаются как онкологические больные, роженицы и младенцы, так и пациенты, пережившие тяжелые операции, а также люди, страдающие анемией, кровотечениями, имеющие тяжелые травмы и многие другие болезни».

Центр крови напоминает людям, что из-за коронавируса к донорам применяются определенные ограничения. Первое требование заключается в том, что нельзя приходить, если донор соприкасался с ковидпозитивным. Если человек был в поездке или находился в близком контакте с коронапозитивным, до посещения центра крови ему нужно две недели наблюдать за своим здоровье. Кровь можно сдавать в случае, если у донора в течение 14 дней не проявлялись никакие симптомы болезни. Также, если человек переболел Covid-19 и здоров, кровь можно сдавать через 14 дней после получения отрицательного результата теста или через 28 дней после исчезновения симптомов. В случае если после сдачи крови появятся симптомы заболевания, нужно сообщить об этом в Центр крови по телефону или электронной почте.

«Пандемия не является причиной для отказа от сдачи крови. Именно в это сложное время Центр крови постоянно нуждается в пополнении запасов всех групп крови. В январе мы ждем в культурном центре „Линдакиви” всех сильных и здоровых жителей Ласнамяэ, кровь которых жизненно нужна другим людям. Вся процедура продлится не больше 15 минут, это не больно и не страшно», - сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.