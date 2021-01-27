Британские ученые призывают отказаться от двухнедельного карантина

В настоящее время человеку, у которого положительный результат теста на коронавирус, предлагается самоизолироваться в течение двух недель, как и людям, с которыми он, возможно, контактировал. Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины создали компьютерную модель, показывающую, как сокращение периода карантина влияло на распространение вируса.

Оказалось, контактировавшие с зараженными люди с отрицательными результатами анализа после семи дней карантина вряд ли могут быть заразными. Следовательно, для них ограничения необходимо снять. Компьютерная программа учитывала показатели вирусной нагрузки, которая наблюдалась на каждой стадии развития инфекции, а также время появления симптомов и чувствительность теста.

Ученые обнаружили, что 59% фактов последующей передачи коронавируса предотвращаются с помощью 14-дневного карантина для близких контактов. Это основано на предположении, что двое из трех человек, которым говорят о необходимости самоизолироваться, на самом деле делают это. Если эта практика сохраняется в течение 7 дней изоляции, а в конце этого периода проводится ПЦР-тестирование, риск последующей передачи вируса составляет 54%.