Генным донорам Эстонии стала доступна персонализированная диагностика рака

Эстонская медицинская лаборатория Antegenes разработала генетические тесты, которые персонально оценивают риск возникновения новообразований у человека и дают практические рекомендации по профилактике заболеваний. До 1 мая 2021 года все генные доноры смогут заказать в Antegenes бесплатный отчет об оценке риска рака на базе их данных, имеющихся в Эстонском генном фонде.

Исполнительный директор Antegenes доктор-онколог Пеэтер Падрик сказал, что, согласно статистике, в Эстонии в течение жизни каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина страдают от злокачественных новообразований. На сегодняшний день одной из самых больших проблем при лечении опухолей является позднее обнаружение болезни.

«Наша цель – с помощью новаторских генетических тестов впервые в Эстонии организовать точную профилактику опухолей, то есть создать возможности, позволяющие людям предотвращать или обнаруживать рак как можно раньше. Раннее обнаружение болезни в сочетании с использованием современных медицинских методов предполагает лучшие результаты лечения. Инновационная прецизионная профилактика рака позволяет людям жить дольше и полноценнее», – сказал д-р Падрик. Он добавил, что новый финансируемый государством генный банк и проект донорства генов откроют для жителей Эстонии новые возможности персонализированной (прецизионной) медицины.

На основе необработанных генетических данных, уже представленных донорами, можно оценить личный уровень риска опухолей. Это стало возможным благодаря разработанным в Antegenes инновационным генетическим тестам, которые обеспечивают точную профилактику четырех распространенных опухолей: рака груди, рака простаты, рака толстой кишки и меланомы кожи. Исследовательская фирма Antegenes, основанная директором отделения гематологии и онкологии Клиники Тартуского университета доцентом Пеэтером Падриком, является официальным филиалом Тартуского университета, а инновационные тесты были разработаны в сотрудничестве с Эстонским генным банком Тартуского университета.

По словам доктора Падрика, развитие персонфицированной медицины и прецизионной профилактики сделало большой шаг в раннем обнаружении опухолей, что позволяет проводить более эффективное лечение. «Многие годы о персонфицированной медицине в лечении рака говорили как о будущем. Сегодня оно стало реальностью, – сказал доктор Падрик. – Поскольку риски заболевания раком у всех разные, оценка персонального риска возникновения опухолей позволяет найти людей с повышенным риском рака, благодаря чему они смогут пройти своевременное обследование и получить план личного наблюдения, независимо от возраста». «Другими словами, индивидуальная профилактика рака может проводиться уже сегодня», – добавил доктор Падрик.

Прецизионные тесты основаны на генетических данных. Образцы генных доноров, присоединившихся к Эстонскому генному банку, уже получены, поэтому эти необработанные данные можно использовать, дополнительный отбор образцов не требуется, что значительно удешевляет анализ теста.

Генные доноры могут подать в Эстонский генный банк заявление на открытие своих данных, в ответ Antegenes бесплатно предоставит всем, кто закажет тест до 1 мая 2021 года, ответ на один тест. Вы можете выбирать оценку риска заболевания раком груди, раком простаты или раком толстой кишки, а также меланомой кожи. Чтобы заказать тест, необходимо заполнить форму на сайте Antegenes https://antegenes.com/geenidoonor и переслать заявку на раскрытие данных в Эстонский генный банк. Выдача данных из фонда может занять до 4 недель. Получив заявку, Antegenes откроет для генного донора учетную запись пользователя для безопасной передачи его данных. Весь процесс осуществляется через интернет и бесплатен для генных доноров.

На основании предоставленных данных будет составлен используемый в системе здравоохранения персональный медицинский рапорт. Ответы на генетические тесты направляются в информационную систему здравоохранения и на портал пациентов. На базе полученной информации лечащие врачи генных доноров в дальнейшем смогут провести необходимые обследования и операции. Компания Antegenes обязуется безопасно хранить и обрабатывать генетические данные в соответствии с требованиями, установленными поставщиком медицинских услуг.