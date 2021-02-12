Инсульт, считающийся болезнью пожилых, сразил работающую тренером 26-летнюю женщину

На протяжении нескольких лет Кармель страдала повышенным давлением. Она обследовалась у врачей в Эстонии, Англии и Австралии, но они лишь пожимали плечами: она здорова, но давление почему-то выше нормы. Кармель говорит, что ей выписали лекарства, но после их приема ей становилось нехорошо. Он признает, что махнула на таблетки рукой и пыталась справляться своими силами.

24 ноября Кармель тренировалась в зале. Она чувствовала себя уставшей, но списала все на недосып.

В какой-то момент она почувствовала, что ноги стали ватными, она с трудом могла удержать в руке телефон.

«Вся правая часть тела онемела. Как будто сделали инъекцию анестезии», - вспоминает Кармель события того дня. Она пошла в раздевалку и попыталась одеться. Куртку она надевала одной рукой. Каким-то чудом она добралась до машины и попыталась поговорить с другом. Но вместо слов получалось одно бормотание. «Именно в этот момент я осознала, что дела плохи», - сказала Кармель, а также припомнила, что разрыдалась.

Они направились в больницу, но Кармель отказалась выходить из машины и попросила отвезти ее домой. Она смогла самостоятельно подняться на третий этаж и позвонила отцу, который сказал, чтобы она немедленно ехала в больницу. Друг вызвал скорую помощь, а Кармель решила, что сама спустится к входной двери, но в этот момент поняла, что не чувствует своей ноги. Прибывшие на место медики замерили давление. Верхнее число составляло 250. Женщину увезли в больницу.

Кармель проходит восстановительное лечение. ФОТО: Erakogu

Первые шесть-семь дней Кармель неподвижно лежала в постели. Потом медперсонал пересадил ее на кресло-каталку. На десятый день она могла немного пошевелить плечами. Пыталась с помощью опоры встать на ногу, но по-прежнему ее не чувствовала.

Восстановительное лечение проходило в Хаапсалу, где женщина сообщила врачам, что хочет к 23 декабря вернуться домой на собственных ногах. «На меня посмотрели изумленно. Мол, мечтать не вредно», - смеется Кармель. Никто особо не верил, что она справится. Но она смогла.

Кто бы мог подумать, что у работающей персональным тренером 26-летней женщины случится инсульт? ФОТО: Erakogu

В первый раз она провела в Хаапсалу 20 дней, где в день у нее бывало один-два занятия. Третий период продлился месяц, а скоро будет и третий этап восстановления. Периодически Кармель занимается самостоятельно. К настоящему моменту она в состоянии двигаться, но правую часть тела по сей день не чувствует. Рука по-прежнему неподвижна. Способность разговаривать, к счастью, восстановилась.

«Уверена, что восстановлюсь. Без вариантов», - заявляет она, а также надеется, что может продолжить работу тренером. Ее подопечные уже заскучали. «Хотелось бы через полгода», - так она ответила на вопрос, когда снова будет в форме. Кармель понимает, что даже если будет казаться, что она здорова, ей все равно придется заниматься.

Есть в этой истории и положительный момент. Исследования показали, что надпочечники вырабатывают гормон, который может влиять на кровяное давление. На этой неделе Кармель предстоит очередное обследование, по результатам которого станет понятно, сможет ли операция решить ее проблему.

По словам 26-летней Кармель, она является живым примером того, что инсульт может сразить не только пожилых, но и молодых людей.