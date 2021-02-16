Видео ⟩ Вакцинация: если у меня ревматологическое заболевание

«Пациенты с ревматологическими заболеваниями относятся к группе риска COVID-19, то есть вероятность заразиться коронавирусом у них выше. Пациенты с ослабленным иммунитетом из-за лекарств или аутоиммунного заболевания также могут быть подвержены более тяжелому течению болезни. Коронавирус также может обострить ваше ревматологическое заболевание.

Согласно плану вакцинации Министерства социальных дел, в первую очередь должны быть вакцинированы те ревматологические пациенты, которые получали иммуносупрессивное лечение последние пять лет. Иммуносупрессивными препаратами являются глюкокортикоиды, например медрол или преднизолон, базисные препараты, такие как Trexan или Arava, биологическое лечение, и таргетные препараты, такие как Rinvoq или Xeljanz.

Все вакцины от COVID-19, находящиеся на рынке или в разработке, не являются живыми вакцинами, то есть не могут вызвать заболевания или изменить вашу генетическую информацию. Эти вакцины можно безопасно использовать как при ревматических заболеваниях, так и в случае иммуносупрессивной терапии.

Польза вакцинации – будь то предотвращение заболевания, или заболевание в легкой форме – превышает связанные с вакцинацией риски. Такие риски являются минимальными по сравнению с возможными осложнениями COVID-19. Вакцинацию предпочтительно проводить, когда болезнь находится под контролем, при низкой активности ревматологического заболевания, по возможности до начала ревматологического лечения или до нового курса лечения. В случае активного заболевания рекомендуется проконсультироваться со своим ревматологом. Пациентам не нужно прерывать ревматологическое лечение, чтобы получить вакцину. В случае ритуксимаба вакцинация должна проходить через 15-17 недель после последней дозы ритуксимаба.