Исследование: регулярное употребление кофеина меняет мозг

Как минимум, меняется серое вещество мозга, однако представляется, что это временный эффект, сообщает австрийское издание Der Standard.

Вывод ученых оказался неожиданным: употребляемый в рамках исследования кофеин не ухудшил сон участников эксперимента, однако ученые обнаружили изменения в сером веществе мозга, сообщается в научном журнале Cerebral Cortex. В исследовании принимали участие 20 молодых здоровых людей, которые регулярно пили кофе и в своей обычной жизни. На протяжении 10 дней два раза в сутки они получали таблетки и в это время не должны были употреблять другой кофеин. В один период исследования они принимали таблетки с кофеином, в другой период - таблетки без действующего вещества (плацебо). По окончании 10 дней ученые определяли объем серого вещества в мозге участников с помощью снимков мозга. Они также наблюдали за качеством сна испытуемых в специальной лаборатории путем электроэнцефалографии.

Сопоставление данных показало, что участники исследования спали одинаково глубоко независимо от того, принимали ли они таблетки с кофеином или плацебо. Однако спустя 10 дней приема плацебо, то есть воздержания от приема кофеина, объем серого вещества в мозге участников оказывался больше, чем после такого же по длительности периода приема таблеток с кофеином.

«Особенно явными были различия в средней части правой височной доли мозга, включая гиппокамп, область мозга, играющую центральную роль в консолидации памяти. Наши выводы не обязательно означают, что употребление кофеина негативно влияет на мозг, - подчеркивает одна из руководителей исследования Каролин Райхерт. - Но ежедневное употребление кофеина, очевидно, меняет нашу когнитивную "аппаратуру", что как минимум дает повод для проведения дальнейших исследований».