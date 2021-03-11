В Эстонии продолжают регистрировать случаи гриппа

За период с 1 по 7 марта к врачам из-за ОРВИ обратился 3681 человек, 21 процент обратившихся составили дети. Больше всего обращений зарегистрировано в Таллинне, Рапламаа, Ида-Вирумаа, Пярнумаа, Тартумаа и Вильяндимаа.

По данным Европейской сети эпиднадзора за гриппом и ВОЗ, заболеваемость гриппом в ЕС и других странах мира остается низкой. Различные меры гигиены и физического дистанцирования для снижения распространения вируса SARS-CoV-2 влияют и на снижение распространения вируса гриппа.

Возбудители гриппа относятся к семейству ортомиксовирусов (Orthomyxoviridae), грипп вызывается вирусами гриппа A, B и C. Пандемическим потенциалом обладают прежде всего вирусы гриппа А. Среди симптомов заболевания быстро поднимающаяся высокая температура, головная боль, сухой кашель или насморк, усталость и слабость, а также боли в мышцах и суставах. Грипп может сопровождаться серьезными проблемами — такими как пневмония и обострение хронических легочных и сердечно-сосудистых заболеваний.