Сегодня стартовало крупнейшее в истории Эстонии генетическое исследование психического здоровья
С сегодняшнего дня до 18 апреля все генные доноры смогут принять участие в крупнейшем в Эстонии генетическом исследовании психического здоровья и благополучия. Почти половина людей испытывает в течение своей жизни проблемы с психическим здоровьем, но до сих пор точные причины этого неизвестны. Уникальное во всем мире научное исследование Эстонского генного фонда Тартуского университета поможет внести ясность в этот вопрос. Результаты исследования также послужат основой для разработки решений персонализированной медицины в области психического здоровья.