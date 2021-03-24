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Помоги себе сам: подробная инструкция по лечению коронавируса в домашних условиях

Домашнее лечение. ФОТО: Lucigerma/Shutterstock

Эстонское общество семейных врачей выпустило руководство для взрослых пациентов по лечению от коронавируса в домашних условиях.

Что делать в случае повышенной температуры?

  • Пейте много жидкости. При повышенной температуре ускоряется обмен веществ и увеличивается потребность в жидкости – таким образом вы предотвратите обезвоживание организма. При достаточном потреблении жидкости моча светло-желтая и прозрачная – если она становится темной, это признак того, что в организме может быть слишком мало жидкости. Пить можно любые безалкогольные напитки, однако предпочтение следует отдавать воде.
  • Важен достаточный отдых.
  • При температуре выше 38,5 или плохом самочувствии можно принять парацетамол, ибупрофен, декскетопрофен или аспирин. В приведенной ниже таблице указаны дозы лекарственных препаратов, применяемые у взрослых, и сколько раз в день их можно принимать. 
Активное веществоОдноразовая дозаСколько раз в деньМаксимальная суточная доза
Парацетомол1000 мг44000 мг*
Ибупрофен400-600 мг2-42400 мг
Декскетопрофен25 мг375 мг
Аспирин1000 мг44000 мг

* У пожилых людей и людей с заболеваниями печени – 2000 мг

Что делать с кашлем?

  • Кашель и ощущение затрудненного дыхания могут стать легче в более прохладной комнате с более влажным воздухом. Рекомендуется непременно проветривать комнаты несколько раз в день, по возможности постарайтесь понизить комнатную температуру. Следует избегать использования вентилятора, чтобы не распространять вирус.
  • Избегайте долгого лежания на спине – во время сна или отдыха старайтесь лежать на животе или на боку, можно попробовать положение полусидя.
  • При кашле тоже важно достаточное потребление жидкости – большее количество жидкости способствует разжижению мокроты, благодаря чему ее легче отхаркивать.
  • Облегчить кашель могут ложка меда и теплый чай.
  • Если в вашем доме есть небулайзер (паровой ингалятор), то можно сделать холодную ингаляцию с физиологическим раствором. При выполнении ингаляции с помощью небулайзера, как и в случае с вентилятором, аэрозоли могут попасть в воздух, поэтому больной человек в это время должен находиться один в своей комнате, а после ингаляции необходимо хорошо проветрить комнату.

Вдыхание горячего пара над кастрюлей с кипящей водой и ингаляция с содой не рекомендуются, поскольку это повышает риск возникновения ожогов и отека дыхательных путей.

  • При влажном кашле можно попробовать безрецептурные отхаркивающие средства в соответствии с вашими предпочтениями – натуральные (например, плющ, миртол) или синтетические (амброксол, ацетилцистеин, карбоцистеин) – фармацевт может дать рекомендации об имеющемся выборе.
  • Промывание носа физиологическим раствором или раствором морской соли помогает увлажнить нос и область горла, что может облегчить и сухой кашель. Следует избегать промывания носа из чайника (Нети пот) в ванной комнате, если вы живете со здоровыми членами семьи, – это вызывает высокий риск заражения ванной комнаты вирусом. В этом случае промывать нос следует в комнате, в которую другие члены семьи не будут заходить во время вашей болезни.

Как облегчить ощущение затрудненного дыхания и нехватки воздуха?

  • Проветривайте комнату несколько раз в день.
  • Сядьте на стул, выпрямив спину, расслабив плечи и наклонив корпус вперед – руки могут лежать на коленях или боковых краях стула.
  • Постарайтесь сделать медленный вдох через нос и выдох через рот, как будто вы стараетесь осторожно задуть свечу.
  • Если у вас не получится облегчить кашель или кашель очень сухой, обязательно обратитесь в центр семейных врачей.
  • Антибактериальная или противовирусная терапия обычно не требуется и, как правило, не назначается. Решение о необходимости такой терапии принимает семейный врач, исходя из состояния вашего здоровья.

Что еще нужно учитывать?

  • Заболевание COVID-19 связано с повышенным риском тромбоза, поэтому крайне важно пить достаточно жидкости в течение дня и стараться регулярно двигаться. Несмотря на возможное очень сильное ощущение усталости, рекомендуется на несколько минут вставать с постели и двигаться по комнате.
  • Кроме того, если во время болезни вы будете регулярно двигаться по комнате, вы сможете заметить, когда физическая активность начнет становиться более затруднительной, и сразу сообщить об этом в центр семейных врачей.
  • Рекомендуется выполнять регулярные дыхательные упражнения: дыхание через сложенные в трубочку губы, выдувание мыльных пузырей, выдувание воздуха через широкую соломинку в бутылку с водой до образования пузырьков или надувание воздушного шарика. Все эти упражнения генерируют аэрозоль, поэтому, если вы живете вместе со здоровыми людьми, то, чтобы предотвратить их заражение, упражнения следует выполнять в отдельной комнате, в которую во время болезни не будут заходить другие члены семьи. После выполнения упражнений помещение следует проветрить.

Если дома есть пульсоксиметр

  • Пульсоксиметр – это устройство, которое используется для оценки уровня кислорода в крови. Снижение показаний пульсоксиметра иногда помогает определить ухудшение ситуации еще до возникновения постоянного ощущения нехватки воздуха и затрудненного дыхания, указывающего на обострение болезни.
  • Пригодными к использованию являются пульсоксиметры, на которых имеется знак качества CE, – это означает, что они соответствуют стандартам качества и их показания с большой долей вероятности будут достоверными.

Польза пульсоксиметров на смарт-устройствах ограничена – если содержание кислорода в крови падает, большая часть смарт-устройств становится неточной и достоверно не отражает состояние.

  • Если устройство есть у вас дома или оно было выдано вам в центре семейных врачей, рекомендуется в течение дня записывать измеренные показания и при необходимости отправлять их врачу или медсестре.
  • На показания пульсоксиметра могут влиять различные виды деятельности. При более глубоком дыхании показание кислорода увеличится. Если задержать дыхание, показание кислорода может снизиться. Иногда при COVID-19 показание кислорода может быть в норме в состоянии покоя, а после движения – снизиться. Это тоже следует отмечать.

Если показания пульсоксиметра

95..100%: Показание    в    пределах    нормы –    продолжайте    измерения    в    домашних    условиях.

93..94%: Сделайте    повторное    измерение    в    течение    часа –    если    показание    будет    таким    же,    как    можно    скорее    сообщите    в    свой    центр    семейных    врачей.

<92%: Сделайте    повторное    измерение    через    пару    минут.    Если    показание    по-прежнему    будет    <92,    необходимо    вызвать    скорую    помощь    или    по    возможности    попросить    члена    семьи    отвезти    вас    в    отделение    экстренной    медицинской    помощи.    Не    стоит    садиться    за    руль    самостоятельно.

Как можно скорее сообщите о своем состоянии в центр семейных врачей, если

  • вы чувствуете себя все хуже и хуже или затрудненное дыхание усиливается;
  • у вас возникает затрудненное дыхание при перемещении по дому;
  • вы внезапно почувствовали сильную слабость и усталость;
  • температура выше 38 градусов держится более трех дней.

В следующих случаях следует вызвать скорую помощь:

  • дыхание затруднено настолько, что в состоянии покоя вы не можете говорить полными предложениями; дыхание резко ухудшилось;
  • вы чувствуете сильный озноб, кожа при этом потная, очень бледная или покрытая пятнами, с мраморным узором;
  • появление сыпи, напоминающей небольшие подкожные синяки и не меняющей цвет и форму при нажатии прозрачным стеклом;
  • возникновение обморока;
  • вы чувствуете сильную тревожность, дезориентацию или большую сонливость, чем раньше.

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