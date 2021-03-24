Помоги себе сам: подробная инструкция по лечению коронавируса в домашних условиях
Эстонское общество семейных врачей выпустило руководство для взрослых пациентов по лечению от коронавируса в домашних условиях.
Эстонское общество семейных врачей выпустило руководство для взрослых пациентов по лечению от коронавируса в домашних условиях.
|Активное вещество
|Одноразовая доза
|Сколько раз в день
|Максимальная суточная доза
|Парацетомол
|1000 мг
|4
|4000 мг*
|Ибупрофен
|400-600 мг
|2-4
|2400 мг
|Декскетопрофен
|25 мг
|3
|75 мг
|Аспирин
|1000 мг
|4
|4000 мг
* У пожилых людей и людей с заболеваниями печени – 2000 мг
Вдыхание горячего пара над кастрюлей с кипящей водой и ингаляция с содой не рекомендуются, поскольку это повышает риск возникновения ожогов и отека дыхательных путей.
Польза пульсоксиметров на смарт-устройствах ограничена – если содержание кислорода в крови падает, большая часть смарт-устройств становится неточной и достоверно не отражает состояние.
Если показания пульсоксиметра
95..100%: Показание в пределах нормы – продолжайте измерения в домашних условиях.
93..94%: Сделайте повторное измерение в течение часа – если показание будет таким же, как можно скорее сообщите в свой центр семейных врачей.
<92%: Сделайте повторное измерение через пару минут. Если показание по-прежнему будет <92, необходимо вызвать скорую помощь или по возможности попросить члена семьи отвезти вас в отделение экстренной медицинской помощи. Не стоит садиться за руль самостоятельно.