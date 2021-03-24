Помоги себе сам: подробная инструкция по лечению коронавируса в домашних условиях

Что еще нужно учитывать?

Если дома есть пульсоксиметр

Польза пульсоксиметров на смарт-устройствах ограничена – если содержание кислорода в крови падает, большая часть смарт-устройств становится неточной и достоверно не отражает состояние.

Если показания пульсоксиметра

95..100%: Показание в пределах нормы – продолжайте измерения в домашних условиях.

93..94%: Сделайте повторное измерение в течение часа – если показание будет таким же, как можно скорее сообщите в свой центр семейных врачей.

<92%: Сделайте повторное измерение через пару минут. Если показание по-прежнему будет <92, необходимо вызвать скорую помощь или по возможности попросить члена семьи отвезти вас в отделение экстренной медицинской помощи. Не стоит садиться за руль самостоятельно.