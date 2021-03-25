AstraZeneca хочет выпустить вакцину от COVID-19 в виде спрея

Согласно сообщению, для первого этапа испытаний потребуется 30 физически здоровых взрослых в возрасте до 40 лет.

Отмечается, что испытания продлятся около четырех месяцев.

Ранее 24 страны приостановили использование вакцины фармкомпании AstraZeneca из-за побочных эффектов — у ряда вакцинируемых развились проблемы со свертываемостью крови, несколько человек скончались от тромбоза и эмболии легочной артерии.