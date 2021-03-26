Департамент здоровья признает: приложение HOIA находило лишь треть близких контактов

По словам специалиста отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Керстин-Гертруд Кярблане, для картирования приложение использует радиосигналы Bluetooth Low Energy, измеряя силу и длительность сигнала между двумя телефонами.

По ее словам, приложение сделали более чувствительным. «Первый этап разработки HOIA был основан на измерениях, проведенных в Швейцарии в 2020 году. В этом году были проведены обширные испытания в Северной и Южной Америке и в Англии, и была рассчитана мощность сигнала, чтобы лучше фиксировать близкие контакты. Учитывая высокий уровень заражения в Эстонии, важно выявить как можно больше близких контактов», - отметила Кярблане.

«HOIA очень важен в работе Департамента здоровья, так как он может определить контакты, которые зараженный не помнит или о которых он не знает», - объясняет Кярблане.

Цель приложения, которое было создано в августе прошлого года, - проинформировать тех, кто близко контактировал с зараженными и таким образом предоставить им первоначальные рекомендации о том, как действовать дальше.

«Используя приложение, можно внести свой вклад в сокращение числа зараженных в Эстонии. HOIA - один из нескольких инструментов в нашем наборе инструментов для ограничения распространения коронавируса», - добавила она.

Вместе с учеными из Apple, Google и Швейцарского федерального технологического института Лозанны, которые разрабатывают технологии, лежащие в основе HOIA, Департамент здоровья пришел к новым настройкам, которые будут представлены в приложении на этой неделе.