Коварный отросток: как вовремя распознать аппендицит?

О том, как распознать аппендицит, рассказал хирург Ляэне-Таллиннской центральной больницы Тоомас Тислер:

«Аппендицит — это воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса). Если аппендикс воспаляется и это не лечится вовремя, он может лопнуть и вызвать опасное для жизни человека состояние. Поэтому в случае подозрения на аппендицит следует сразу же обратиться к врачу.

Воспаление аппендикса обычно начинается с боли в верхней левой части живота или в районе пупка. Затем боль распространяется в правую нижнюю часть живота. Симптомы у разных людей могут сильно различаться: у одних боли в животе умеренные, у других — сильные, может появиться отек, тошнота, рвота и диарея. У детей и молодежи при аппендиците может также возникнуть повышенная температура, у взрослых высокая температура наблюдается реже и скорее тогда, когда воспаление уже находится в острой гнойной форме.

Если боль в животе, вызванная почечными и желчными камнями, а также газами, проявляется приступами (боль усиливается, а через какое-то время ослабевает), то в случае воспаления аппендикса боль в животе будет постоянной. Так как симптомы аппендицита очень общие (боль в животе, тошнота, рвота и так далее), их легко спутать с воспалением кишечника. Это означает, что человек может вовремя не получить адекватного лечения.

Если подозреваете у себя аппендицит, необходимо сразу же обратиться в отделение неотложной помощи или проконсультироваться с семейным врачом. Для подтверждения диагноза берут анализ крови, чтобы исключить другие болезни. Также проводится УЗИ брюшной полости или компьютерная томография, чтобы определить, воспалена ли слепая кишка. При аппендиците требуется немедленное вмешательство хирурга: аппендикс удаляется во время операции.

В среднем в месяц Ляэне-Таллиннская центральная больница проводит 18-22 операций на прямой кишке. Как правило, это пациенты в возрасте от 16 до 65 лет, редко — пожилые люди. Лечение детей происходит в Таллиннской детской больнице.

Опасные осложнения случаются редко. Опасным осложнением является перитонит, который возникает при разрыве аппендикса и распространении инфекции на брюшную полость. Это может привести к сепсису и кишечным абсцессам, которые в худшем случае могут спровоцировать полиорганную недостаточность. Послеоперационные кровотечения возникают крайне редко».