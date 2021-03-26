Коварный отросток: как вовремя распознать аппендицит?
Трагедия в Ляэне-Таллиннской центральной больнице, когда после операции по удалению аппендицита скончалась 36-летняя Карина, шокировала всех. В этой истории пока много вопросов, ведь родственники скончавшейся подозревают врачебную ошибку, а медучреждение начало расследование. Тем не менее, каждому из нас необходимо знать, как отличить аппендицит от обычных болей в животе, ведь от скорости реакции может зависеть наша жизнь или жизнь наших близких.