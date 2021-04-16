Медсестра: койки в гематологическом отделении почти всегда заполнены
- 17 апреля отмечают Всемирный день гемофилии
- От гемофилии или нарушения свертываемости крови страдает 1 из 10 000 человек
- В Эстонии более 250 пациентов с гемофилией и другими подобными заболеваниями
Медсестра из отделения гематологии Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Мария Хютти говорит, что в их отделении редко бывают свободные койки, поскольку коэффициент заполнения составляет 97 процентов. В дневное время в отделении работают пять медсестер и три сиделки, а также их руководитель, а ночью - две медсестры и две сиделки.