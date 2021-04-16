Медсестра: койки в гематологическом отделении почти всегда заполнены

Центр лечения кровотечений, входящий в состав Гематологического центра PERH, отвечает требованиям Европейской ассоциации гемофилии и родственных заболеваний (EAHAD – The European Association for Haemophilia and Allied Disorders и EHC – European Haemophilia Consortium) и также известен как Центр лечения гемофилии.

Мужчина с гемофилией: мечтаю, чтобы генная терапия однажды стала реальностью

«Мне поставили диагноз гемофилия после того, как мои родители заметили, что синяки после падения не исчезают, а только ухудшаются – мне тогда было три года, - говорит 30-летний пациент. - Уже тогда (в начале 90-х - прим.ред.) в Таллиннской детской больнице было гематологическое отделение, где меня быстро начали лечить».

Он вспоминает, что, как и любой ребенок, любил бегать и резвиться, поэтому синяки были обычным делом. «Чаще всего были синяки на коленях, лодыжках и локтях. Я проводил в больнице все больше и больше времени, что означало отсутствие в школе. Также у меня в любой момент могло начаться кровотечение из носа, обычно это происходит несколько раз в день в течение недели, особенно осенью и весной. К счастью, учителя осознали всю серьезность ситуации», - рассказывает он.

При этом он никогда не отказывался от спортивного образа жизни: «В 10 лет мы с сестрой пошли в парусную школу. Я быстро научился технике плавания и защите себя от опасностей этого вида спорта. Правда, при сильном ветре мама не отпускала меня в море, потому что был высокий риск удариться обо что-то или попасть под гик. Я также пропускал тренировки и соревнования, когда сидел дома из-за кровоподтеков. В то время я уже получал новое лекарство, которое также вводили внутривенно, но инъекция длилась всего пять минут, и после этого можно было идти домой. Через несколько дней мне нужно было возвращаться в больницу для новой инъекции».

«Чем больше времени проходило, тем чаще появлялись синяки, но этого было недостаточно, чтобы я перестал ходить в море, - говорит он. - В возрасте 13 лет я начал ездить на соревнования в разных странах Европы, а это означало, что мне приходилось возить лекарство с собой, и при необходимости вводить его в местной больнице: обычно, когда у меня уже появлялся синяк, который начинал болеть. Синяки на лодыжках были самыми болезненными».