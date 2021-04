Медсестра: койки в гематологическом отделении почти всегда заполнены

Центр лечения кровотечений, входящий в состав Гематологического центра PERH, отвечает требованиям Европейской ассоциации гемофилии и родственных заболеваний (EAHAD – The European Association for Haemophilia and Allied Disorders и EHC – European Haemophilia Consortium) и также известен как Центр лечения гемофилии.