Аптеки начинают делать прививки от клещевого энцефалита

Прививку можно будет сделать в 25 аптеках в 11 городах Эстонии - в Таллинне, Тарту, Йыхви, Пярну, Раквере, Нарве, Выру и Курессааре, Рапла и Хаапсалу. Список аптек с подробной информацией о бронировании и ценах на вакцинацию размещен на сайте vaktsineeriapteegis.ee.

Клещевой энцефалит вызывается вирусом, который передается человеку с укусами клещей, а также через потребление непастеризованного молока или молочных продуктов от инфицированных коз или коров. Клещевой энцефалит можно предотвратить с помощью вакцинации.

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Эстония расположена в регионе, где населению требуется вакцинация от клещевого энцефалита. Осложнения после клещевого энцефалита связаны со снижением качества жизни и долгосрочными расходами как для пациента, так и для общества.