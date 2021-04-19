Департамент здоровья вновь может картографировать все близкие контакты инфицированных COVID-19

«С понедельника отделение северного региона вновь звонит всем инфицированным и выявляет их близкие контакты. В последние две недели мы это делали только в возрастной группе 19-40 лет», - сказала руководитель северного региона Департамента здоровья Маргит Каллас.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Кирси Пруудель сказала, что во время эпидемиологического распространения коронавируса в феврале департамент оказался в ситуации, когда стало невозможно картографировать близкие контакты инфицированных из-за их большого числа.