На прошлой неделе не зафиксировали новых случаев гриппа
На прошлой неделе не зафиксировали ни одного нового случая вируса гриппа, циркулирует преимущественно риновирус.
На прошлой неделе не зафиксировали ни одного нового случая вируса гриппа, циркулирует преимущественно риновирус.
Всего в этом сезоне в Эстонии лабораторно подтверждены шесть случаев гриппа: два вируса гриппа A и четыре вируса гриппа B. Из-за гриппа были госпитализированы два человека.
В период 12-18 апреля к врачам из-за ОРВИ обратились 2080 человек, 19 процентов пациентов составили дети. Циркулирует преимущественно риновирус. Больше всего обращений к врачам зафиксировано в Таллинне, Нарве, Рапламаа и Вильяндимаа.
По данным Европейской сети эпиднадзора за гриппом и ВОЗ, заболеваемость гриппом в ЕС и других странах мира остается низкой. Различные меры гигиены и физического дистанцирования для снижения распространения вируса SARS-CoV-2 влияют и на снижение распространения вируса гриппа.
Возбудители гриппа относятся к семейству ортомиксовирусов (Orthomyxoviridae), грипп вызывается вирусами гриппа A, B и C. Пандемическим потенциалом обладают прежде всего вирусы гриппа А. Среди симптомов заболевания быстро поднимающаяся высокая температура, головная боль, сухой кашель или насморк, усталость и слабость, а также боли в мышцах и суставах. Грипп может сопровождаться серьезными проблемами — такими как пневмония и обострение хронических легочных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Грипп — острое вирусное заболевание и распространяется вспышками, эпидемиями и пандемиями. Больше всего гриппом болеют дети, но случаи госпитализации и случаи смерти происходят в основном среди пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями.