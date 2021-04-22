Чт, 22.04.2021
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На прошлой неделе не зафиксировали новых случаев гриппа

Градусник. Фото иллюстративное. ФОТО: Madis Veltman

На прошлой неделе не зафиксировали ни одного нового случая вируса гриппа, циркулирует преимущественно риновирус.

Всего в этом сезоне в Эстонии лабораторно подтверждены шесть случаев гриппа: два вируса гриппа A и четыре вируса гриппа B. Из-за гриппа были госпитализированы два человека.

В период 12-18 апреля к врачам из-за ОРВИ обратились 2080 человек, 19 процентов пациентов составили дети. Циркулирует преимущественно риновирус. Больше всего обращений к врачам зафиксировано в Таллинне, Нарве, Рапламаа и Вильяндимаа.

По данным Европейской сети эпиднадзора за гриппом и ВОЗ, заболеваемость гриппом в ЕС и других странах мира остается низкой. Различные меры гигиены и физического дистанцирования для снижения распространения вируса SARS-CoV-2 влияют и на снижение распространения вируса гриппа.

Возбудители гриппа относятся к семейству ортомиксовирусов (Orthomyxoviridae), грипп вызывается вирусами гриппа A, B и C. Пандемическим потенциалом обладают прежде всего вирусы гриппа А. Среди симптомов заболевания быстро поднимающаяся высокая температура, головная боль, сухой кашель или насморк, усталость и слабость, а также боли в мышцах и суставах. Грипп может сопровождаться серьезными проблемами — такими как пневмония и обострение хронических легочных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Грипп — острое вирусное заболевание и распространяется вспышками, эпидемиями и пандемиями. Больше всего гриппом болеют дети, но случаи госпитализации и случаи смерти происходят в основном среди пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями.

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