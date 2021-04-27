Маленький Даниил, страдающий сахарным диабетом, нуждается в помощи

Диабет неизлечим, и, поскольку при диабете первого типа в организме человека не вырабатывается инсулин, требуется пожизненная заместительная терапия путем ежедневных инъекций инсулина или введения инсулиновой помпы.

Инсулиновая помпа избавляет ребенка от ежедневных уколов. Такие устройства, как инсулиновая помпа с передатчиком и датчик глюкозы, позволяют круглосуточно контролировать уровень сахара в крови ребенка и следить за колебаниями уровня сахара в крови, а также более точно дозировать инсулин. Подходящая Даниилу инсулиновая помпа с трансмиттером стоит 1300 евро. Поскольку у семьи таких денег нет, она обратилась за помощью в Детский фонд Клиники Тартуского университета.

Даниил несколько месяцев использовал помпу Minimed 640G, трансмиттер и датчики, стоимость которых на 90% возмещает Больничная касса. Но результаты лечения были неудовлетворительными. Датчик работает 1-2 дня вместо обещанных шести дней и неточен, что также подтвердил врач Даниила. Это редкий случай, так как в большинстве случаев современный аппарат Minimed 640G обычно хорошо справляется со своими задачами. Однако Даниил не может получить компенсацию за покупку нового устройства, так как Больничная касса возместит стоимость инсулиновой помпы только в том случае, если с момента покупки предыдущей прошло более четырех лет.

К настоящему времени Даниил смог опробовать датчик другой компании - Medtrum - который отлично проявил себя в работе. Состоящий из помпы, датчика и трансмиттера набор стоит 1300 евро. Поскольку предыдущую помпу Данил получил в конце ноября прошлого года, это означает, что государство сможет возместить покупку нового устройства не раньше конца 2024 года.

Хотя непригодность устройств Minimed 640G является редким явлением, было бы несправедливо подвергать ребенка риску в течение почти четырех лет из-за использования неподходящего устройства.