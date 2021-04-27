Четыре мифа о вакцинации: комментирует специалист Департамента здоровья
Вакцинация обеспечивает защиту от многих инфекционных заболеваний. Однако тема вакцинации часто сопровождается мифами, которые на самом деле не соответствуют действительности.
Вакцинация обеспечивает защиту от многих инфекционных заболеваний. Однако тема вакцинации часто сопровождается мифами, которые на самом деле не соответствуют действительности.
Миф 1: побочные эффекты от вакцины опаснее, чем сама болезнь
«Вакцинация всегда необходима, если польза от нее перевешивает риски связанные с вакцинацией и отказа от прививки. Как и все лекарства, вакцины могут вызвать побочные эффекты, но как правило они проходят легко», - говорит главный специалист отдела кoнтроля инфекциoнных забoлевaний Департамента здоровья Ирина Филиппова.
Наиболее частые побочные эффекты от вакцины, которые наблюдаются у 1% получивших прививку это – боль, отек и покраснение в месте укола, также общие реакции, такие как температура, недомогание, отсутствие аппетита, головные и мышечные боли и боли в суставах.
Реже может появиться обширный отек в области укола, временный дефицит тромбоцитов при использовании вакцины против кори, паротита и краснухи или острая аллергическая реакция. Их вероятность составляет примерно 1/1 000 000 вакцинированных.
По словам Филипповой, побочные эффекты, вызываемые вакцинами, в основном легкие, проходят через несколько дней и не требуют дополнительного лечения. «Возможные побочные эффекты от вакцинации нельзя сравнивать с проблемами со здоровьем, вызванными инфекционным заболеванием, поскольку они намного серьезнее и могут вызвать необратимые процессы в организме или даже смерть», – отметила Филиппова.
Миф 2: вакцинация ослабляет организм, делая человека более восприимчивым к другим заболеваниям
«Вакцинация укрепляет иммунную систему и повышает готовность организма защищаться при встрече с конкретным возбудителем болезни. Иммунная система продолжает работать в прежнем режиме», – говорит эксперт Департамента здоровья.
Она добавила, что вакцины не вызывают инфекционных заболеваний, поскольку в них содержатся только неживые или ослабленные возбудители болезни или их частицы, которые неспособны вызвать инфекционную болезнь. «Как известно вакцины не влияют на заболевание другими болезнями. Но иногда вакцинация совпадает с появлением каких-либо проблем со здоровьем», – сказала Филиппова.
Миф 3: нет смысла проходить вакцинацию от болезней, которых в Эстонии нет
Заболеваемость инфекционными болезнями, которые можно предотвратить с помощью вакцин, в настоящее время относительно низка. В результате многие родители начали отказываться от вакцинации, что привело к снижению охвата иммунизацией от серьезных инфекционных заболеваний, таких как полиомиелит, корь, краснуха, дифтерия и коклюш.
Например, отмена вакцинации против дифтерии в 1990-х годах привела к большим вспышкам дифтерии в постсоветских странах, от которых пострадали более 50 000 человек.
В 2009-2010 гг, в Болгарии произошла вспышка кори, в результате которой было зарегистрировано более 24 000 случаев, 24 из которых закончились летальным исходом.
В 2002 году ВОЗ объявила европейский регион свободным от полиомиелита. Однако в 2010 году в Таджикистане разразилась крупная вспышка полиомиелита, вызванная привозом дикого полиовируса из Афганистана. Заболело 475 человек и было зарегистрировано 29 смертельных случаев.
В 2018-2019 гг в Европе было зарегистрировано сотни тысяч случаев кори и более 30 смертей. В 2019 году в Эстонии было зарегистрировано 27 случаев кори, большинство из которых были завезены из других стран.
«Мир открыт, а инфекционные болезни не знают границ. Одна из целей вакцинации - развитие у населения так называемого общего или популяционного иммунитета. Это означает, что если среди нас будет достаточное количество людей с иммунитетом, то возбудители болезней не смогут распространятся среди нас», - отметила Филиппова.
Миф 4: лучше переболеть, чем вакцинироваться
По словам Филипповой профилактика болезни всегда лучше и легче, чем переболеть ею. Вакцинация также является очень эффективным и безопасным способом защиты детей и взрослых от серьезных последствий заболевания.
«Вакцинация помогает предотвратить распространение болезни и особенно нужна тем, кто по разным причинам не может быть вакцинирован. Результативная работа по вакцинации за долгие годы привела к тому, что многие опасные болезни почти исчезли из Эстонии. К сожалению, это также привело к ложному чувству безопасности, как будто ничего делать больше не нужно. Но факт остается фактом - инфекционные заболевания по-прежнему опасны и несут за собой неприятные последствия», – отмечает Филиппова.