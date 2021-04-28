Кардиологи советуют обладателям аутоиммунных заболеваний заниматься спортом

Риск развития атеросклероза, сужения артерий по мере накопления холестериновых бляшек, приводящего к обструкции кровотока, выше у людей с аутоиммунными ревматическими заболеваниями, чем у населения в целом. В результате у людей с ревматоидным артритом повышается вероятность сердечных приступов в 2 раза, передает Newsru со ссылкой на Eurek Alert. У людей с волчанкой или псориатическим артритом частота сердечных приступов, стенокардии и инсульта в 2-5 раз больше.