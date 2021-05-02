Индийские ученые нашли мутацию коронавируса, которая влияет на иммунитет

Созданный правительством Индии форум научных консультантов, уведомил власти о незначительных мутациях в некоторых образцах коронавируса, которые могут избежать иммунного ответа и требуют дополнительных исследований. Об этом сообщил Reuters председатель форума.

Ученые предупредили, что необходимо провести дополнительные исследования, но, по словам специалистов, пока нет оснований полагать, что встречающиеся мутации могут быть более опасными, чем исходный вариант коронавируса.

Ученые выясняют, что привело к нынешнему росту числа инфекций в Индии, и связано ли это со штаммом B.1.617, который впервые был обнаружен в стране.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не объявила индийский штамм «вызывающим беспокойство», как это было сделано в отношении вариантов, впервые выявленных в Великобритании, Бразилии и Южной Африке.

Однако 27 апреля ВОЗ сообщила, что раннее моделирование, основанное на секвенировании генома, показало, что скорость распространения B.1.617 была выше, чем у других циркулирующих в Индии штаммов.

Форум консультантов, известный как Indian SARS-CoV-2 Genetics Consortium (INSACOG), предупредил, что во всех случаях заражения теперь обнаружили больше мутаций в коронавирусе, которые необходимо тщательно отслеживать.

"Мы видим, что в некоторых образцах появляются мутации, которые могут избежать иммунного ответа", – сказал председатель научно-консультативной группы INSACOG, ведущий индийский вирусолог Шахид Джамиль. Он не сказал, наблюдались ли мутации в индийском варианте или в каком-то другом штамме.