Одобрен десятилетний государственный план действий по борьбе с раком

Министр здоровья и труда Танель Кийк утвердил государственный план действий по борьбе с раком на 2021-2030 годы. План действий направлен на сокращение числа случаев рака и смертности от него, а также на улучшение качества жизни больных раком. Комплексный план охватывает все области борьбы с раком: от профилактики, диагностики и лечения до постракового периода.

«Рак становится все более распространенным хроническим заболеванием, которое угрожает общественному здоровью и создает нагрузку на нашу систему здравоохранения. Злокачественные опухоли – это основная причина преждевременной смерти в Эстонии после сердечно-сосудистых заболеваний, в то время как значительную часть раковых заболеваний можно предотвратить. В качестве важного шага больничная касса с этого года будет финансировать скрининг на онкологические заболевания для незастрахованных людей, тем самым помогая сократить задержки в необходимом лечении рака и, как следствие, ущерб здоровью и преждевременную смертность. Однако многое еще предстоит сделать для более эффективной и продуманной борьбы с раком. План действий по борьбе с раком, разработанный в рамках широкого сотрудничества, поможет нам вместе предпринять необходимые шаги», – сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

Ежегодно в Эстонии почти 8 800 человек заболевают раком и около 3 800 человек умирают от него. К 2030 году количество новых случаев рака увеличится до 11 000 в год. Отчасти это связано со старением населения, а отчасти с влиянием факторов риска, связанных с образом жизни, в частности, употреблением алкоголя и табака, а также низким уровнем физической активности и несбалансированным питанием. В то же время почти 40 процентов случаев рака можно предотвратить.

По словам директора Института развития здоровья Анники Веймер, которая руководила разработкой плана действий по борьбе с раком, цель института – внедрить лучшие достижения исследований, чтобы люди в Эстонии жили дольше и здоровее. «Если мы посмотрим на то, из-за чего наши люди часто умирают преждевременно, злокачественные опухоли, к сожалению, находятся в начале списка. План действий по борьбе с раком направлен на снижение риска появления рака, связанного с образом жизни, защиту новых поколений с помощью более широкой вакцинации и улучшение скрининга на рак. Помимо лечения рака, необходимо также предложить психосоциальную поддержку пациенту и его родственникам, включая поддержку возвращения в общество и в трудовую жизнь. Чтобы добавить людям качественные годы жизни, недавно завершенный план действий устанавливает конкретные цели и решения», – добавила Анника Веймер.

По словам председателя Эстонского союза борьбы с раком доктора Вахура Вальвере, он необычайно рад тому, что государственный план действий по борьбе с раком, ориентированный на пациента, завершен. «Было задействовано большое количество лучших специалистов в своей области, и я искренне благодарю от союза всех тех, кто внес свой вклад. Не менее важным, чем утвержденный план действий, является быстрая подготовка этого плана реализации и финансирование всех важных мероприятий. Я желаю всем доброй воли к сотрудничеству и смелости для максимально гладкой работы», – сказал доктор Вахур Вальвере.

На основе долгосрочного плана действий по борьбе с раком будут составлены более подробные планы реализации на более короткие периоды. План реализации плана действий по борьбе с раком на 2021-2024 годы будет завершен ко второй половине 2021 года.