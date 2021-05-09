Йоллер: душевных проблем у людей все больше, не ждите приема у психиатра, идите к семейному врачу
«У людей появляется все больше и больше проблем с душевным здоровьем», - говорит семейный врач Кармен Йоллер.
«У людей появляется все больше и больше проблем с душевным здоровьем», - говорит семейный врач Кармен Йоллер.
По словам семейного врача, необходимо учитывать, что первые месяцы лечения требуют довольно частого общения между врачом и пациентом: не всегда удается выбрать подходящее лекарство с первой попытки. Во многих случаях препарат и вовсе не нужен.
Йоллер подчеркивает, что время ожидания приема семейного врача значительно короче, чем у психиатра. «Не бойтесь семейного врача», - добавляет Йоллер.
Vaimse tervise muresid on inimestel järjest rohkem. Olen kohanud üha enam vääruskumust, et meeleoluhäireid ravib ainult...Posted by Karmen Joller on Pühapäev, 9. mai 2021