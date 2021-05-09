Йоллер: душевных проблем у людей все больше, не ждите приема у психиатра, идите к семейному врачу

По словам Йоллер, она столкнулась с ошибочным мнением, что расстройства настроения может лечить только психиатр. «На самом деле лечение расстройств настроения (например, депрессия, панические атаки и пр.) – это дело семейных врачей. Дальше мы направляем только очень тяжелые случаи или если пациентам нужно уточнить диагноз», - пишет семейный врач Кармен Йоллер.

По словам семейного врача, необходимо учитывать, что первые месяцы лечения требуют довольно частого общения между врачом и пациентом: не всегда удается выбрать подходящее лекарство с первой попытки. Во многих случаях препарат и вовсе не нужен.

Йоллер подчеркивает, что время ожидания приема семейного врача значительно короче, чем у психиатра. «Не бойтесь семейного врача», - добавляет Йоллер.