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Йоллер: душевных проблем у людей все больше, не ждите приема у психиатра, идите к семейному врачу

Кармен Йоллер. ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

«У людей появляется все больше и больше проблем с душевным здоровьем», - говорит семейный врач Кармен Йоллер.

По словам Йоллер, она столкнулась с ошибочным мнением, что расстройства настроения может лечить только психиатр. «На самом деле лечение расстройств настроения (например, депрессия, панические атаки и пр.) – это дело семейных врачей. Дальше мы направляем только очень тяжелые случаи или если пациентам нужно уточнить диагноз», - пишет семейный врач Кармен Йоллер.

По словам семейного врача, необходимо учитывать, что первые месяцы лечения требуют довольно частого общения между врачом и пациентом: не всегда удается выбрать подходящее лекарство с первой попытки. Во многих случаях препарат и вовсе не нужен.

Йоллер подчеркивает, что время ожидания приема семейного врача значительно короче, чем у психиатра. «Не бойтесь семейного врача», - добавляет Йоллер.

Vaimse tervise muresid on inimestel järjest rohkem. Olen kohanud üha enam vääruskumust, et meeleoluhäireid ravib ainult...

Posted by Karmen Joller on Pühapäev, 9. mai 2021

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