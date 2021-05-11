Аптекари советуют вакцинироваться от клещевого энцефалита
Эстонский союз провизоров напоминает, что для получения иммунитета к лету именно сейчас самое подходящее время сделать прививку от клещевого энцефалита.
Эстонский союз провизоров напоминает, что для получения иммунитета к лету именно сейчас самое подходящее время сделать прививку от клещевого энцефалита.
По словам руководителя союза Ли Рутсласа, сейчас лучшее время для начала или продолжения вакцинации от клещевого энцефалита. «Вакцины против клещевого энцефалита очень эффективны и обеспечивают защиту 99 процентов вакцинированных. Если первая инъекция будет сделана сейчас, защита будет уже к лету», - сказал швед.
Полная вакцинация против клещевого энцефалита состоит из трех инъекций. Первые два выполняются с интервалом от одного до трех месяцев, третья - через девять месяцев или год. После двух инъекций иммунитет хороший, но длится всего один сезон, поэтому для продления иммунитета нужна третья инъекция. Заново сделать инъекцию следует ввести через три года, а затем повторять инъекцию каждые пять лет. У пожилых людей между ревакцинациями есть интервал в три года.
Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в аптеках до 20 июня. В этом году к вакцинации от клещевого энцефалита присоединились 25 аптек в 11 городах Эстонии. В проекте участвуют аптеки Apotheka, Benu и Südameapteek. Для вакцинации требуется предварительная регистрация. Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и, если есть, паспорт прививок. Стоимость инъекции вакцины составляет от 35 до 39 евро.
Поскольку этой весной многие также вакцинируются от Covid-19, следует учитывать, что между инъекциями разных вакцин должен быть промежуток минимум две недели.
Клещевой энцефалит - инфекционное заболевание центральной нервной системы, его вызывает вирус клещевого энцефалита, который передается человеку клещами. У трети инфицированных вирус может проникать в мозг и мозговые оболочки и вызывать различные типы менингита или менингоэнцефалита. Остаточные симптомы, такие как нарушение равновесия и координации, паралич конечностей, головная боль, нарушение концентрации внимания и памяти, встречаются у 26-46 процентов пациентов с этим заболеванием. Клещевой энцефалит может быть смертельным в 1,4% случаев. Специфического лечения клещевого энцефалита не существует, болезнь лечится симптоматически. Заболевание можно предотвратить с помощью вакцинации.