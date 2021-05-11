Аптекари советуют вакцинироваться от клещевого энцефалита

По словам руководителя союза Ли Рутсласа, сейчас лучшее время для начала или продолжения вакцинации от клещевого энцефалита. «Вакцины против клещевого энцефалита очень эффективны и обеспечивают защиту 99 процентов вакцинированных. Если первая инъекция будет сделана сейчас, защита будет уже к лету», - сказал швед.

Полная вакцинация против клещевого энцефалита состоит из трех инъекций. Первые два выполняются с интервалом от одного до трех месяцев, третья - через девять месяцев или год. После двух инъекций иммунитет хороший, но длится всего один сезон, поэтому для продления иммунитета нужна третья инъекция. Заново сделать инъекцию следует ввести через три года, а затем повторять инъекцию каждые пять лет. У пожилых людей между ревакцинациями есть интервал в три года.

Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в аптеках до 20 июня. В этом году к вакцинации от клещевого энцефалита присоединились 25 аптек в 11 городах Эстонии. В проекте участвуют аптеки Apotheka, Benu и Südameapteek. Для вакцинации требуется предварительная регистрация. Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и, если есть, паспорт прививок. Стоимость инъекции вакцины составляет от 35 до 39 евро.

Поскольку этой весной многие также вакцинируются от Covid-19, следует учитывать, что между инъекциями разных вакцин должен быть промежуток минимум две недели.