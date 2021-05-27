Заболеваемость ОРВИ упала до внесезонного уровня

На прошлой неделе не зафиксировали ни одного нового случая вируса гриппа. Всего в этом сезоне в Эстонии лабораторно подтверждены шесть случаев гриппа — два вируса гриппа A и четыре вируса гриппа B. Госпитализированы с гриппом были два человека.

В период с 17 по 23 мая к врачам из-за ОРВИ обратились 1963 человека, 35 процентов пациентов составили дети. Чаще всего к врачам обращались в Нарве, Тартумаа, Пярнумаа и Вильяндимаа.

Основной возбудитель гриппоподобных заболеваний — риновирус.

По данным Европейской сети эпиднадзора за гриппом и ВОЗ, заболеваемость гриппом в ЕС и других странах мира остается низкой. Различные меры гигиены и физического дистанцирования для снижения распространения вируса SARS-CoV-2 влияют и на снижение распространения вируса гриппа.

Возбудители гриппа относятся к семейству ортомиксовирусов (Orthomyxoviridae), грипп вызывается вирусами гриппа A, B и C. Пандемическим потенциалом обладают прежде всего вирусы гриппа А. Среди симптомов заболевания быстро поднимающаяся высокая температура, головная боль, сухой кашель или насморк, усталость и слабость, а также боли в мышцах и суставах. Грипп может сопровождаться серьезными проблемами — такими как пневмония и обострение хронических легочных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Грипп — острое вирусное заболевание и распространяется вспышками, эпидемиями и пандемиями. Больше всего гриппом болеют дети, но случаи госпитализации и случаи смерти происходят в основном среди пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями.