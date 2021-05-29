На следующей неделе в Эстонию доставят 120 000 доз вакцины от коронавируса

На первой неделе июня ожидается 54 990 доз вакцины от Pfizer/BioNTech. Изначально производитель обещал поставить на 10 000 доз больше. От AstraZeneca ожидается 57 600 и от Moderna — 8400.

Из этого количества на второй укол пойдут 20 000 доз препарата Pfizer, 4300 — Moderna и 10 800 — AstraZeneca.

Советник по прессе Министерства социальных дел Геа Отса сказала Postimees, что в конце этой и на следующей неделе будет открыто более 20 000 новых номерков для вакцинации от Covid-19 по всей Эстонии.

В Эстонии вакцинируют от коронавируса всех людей старше 16 лет. В случае Pfizer и Moderna необходимо ввести две дозы, в случае Jannsen — только одну. Те, кому 50 лет и больше, могут привиться вакциной AstraZeneca, которая предполагает две дозы. Для вакцинации следует забронировать время в цифровой регистратуре: там необходимо указать уезд, в которым вы желаете сделать укол, а также вакцину.