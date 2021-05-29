На следующей неделе в Эстонию доставят 120 000 доз вакцины от коронавируса
На следующей неделе в Эстонию прибудет 120 990 доз вакцины, из которых львиную дозу составят препараты Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, пишет Postimees.
На следующей неделе в Эстонию прибудет 120 990 доз вакцины, из которых львиную дозу составят препараты Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, пишет Postimees.
На первой неделе июня ожидается 54 990 доз вакцины от Pfizer/BioNTech. Изначально производитель обещал поставить на 10 000 доз больше. От AstraZeneca ожидается 57 600 и от Moderna — 8400.
Из этого количества на второй укол пойдут 20 000 доз препарата Pfizer, 4300 — Moderna и 10 800 — AstraZeneca.
Советник по прессе Министерства социальных дел Геа Отса сказала Postimees, что в конце этой и на следующей неделе будет открыто более 20 000 новых номерков для вакцинации от Covid-19 по всей Эстонии.
В Эстонии вакцинируют от коронавируса всех людей старше 16 лет. В случае Pfizer и Moderna необходимо ввести две дозы, в случае Jannsen — только одну. Те, кому 50 лет и больше, могут привиться вакциной AstraZeneca, которая предполагает две дозы. Для вакцинации следует забронировать время в цифровой регистратуре: там необходимо указать уезд, в которым вы желаете сделать укол, а также вакцину.
В течение суток было введено 12 493 дозы вакцины от Covid-19, всего привито 463 332 человека по всей стране, полный цикл вакцинации прошли 258 847 человек.