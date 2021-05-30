Доноры призывают сдавать кровь с помощью Postimees

«В своей социальной рекламной кампании мы призываем людей сделать доброе дело и взамен предлагаем возможность присоединиться к сообществу благотворителей, в котором первичных доноров ждут уже более 30 000 человек», - заявил член правления MTÜ Kulter Юло Ломп.

Социальная рекламная кампания позволяет постоянным донорам на сайте Postimees.ee с помощью одного клика узнать, достаточно ли в настоящий момент запасов крови их группы и зарегистрироваться на сдачу крови в подходящем месте. Там же новые доноры смогут получить информацию, где и как можно безопасно пожертвовать свою кровь.

«В сложные времена многие люди чувствуют потребность помогать обществу. Донорство, помимо помощи нуждающимся, дает самим донорам много энергии, - сказал Ломп. - Мы благодарны Postimees за поддержку нашей социальной кампании».

Руководитель центра крови Северо-Эстонской региональной больницы Аве Леллеп рада новому начинанию своих давних партнеров Юло Ломпа и Ханнеса Румма вместе с Postimees. Она надеется, что в ближайшем будущем доноров в Эстонии станет еще больше.

«Чтобы в наших больницах продолжалось лечение пациентов с различными заболеваниями, критическое значение имеет стабильное наличие запасов крови. Донорство безопасно и в период распространения COVID-19», - сказала Леллеп.