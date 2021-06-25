Пт, 25.06.2021
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На следующей неделе в Эстонию прибудет свыше 76 000 доз вакцин

Вакцина Moderna. ФОТО: Dado Ruvic

На следующей неделе в Эстонию прибудет свыше 76 000 доз вакцин от фармацевтических компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, пишет Rus.ERR.

По данным Министерства социальных дел, на следующей неделе в Эстонию прибудет 65 520 доз препарата Pfizer/BioNTech и 10 800 доз вакцины Moderna.

AstraZeneca и Janssen на следующей неделе в Эстонию доставлены не будут. Однако на этой неделе в страну прибыло свыше 22 000 доз вакцины AstraZeneca.

Всего на этой неделе в Эстонию поступило 96 750 доз вакцины.

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