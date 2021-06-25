На следующей неделе в Эстонию прибудет свыше 76 000 доз вакцин

По данным Министерства социальных дел, на следующей неделе в Эстонию прибудет 65 520 доз препарата Pfizer/BioNTech и 10 800 доз вакцины Moderna.

AstraZeneca и Janssen на следующей неделе в Эстонию доставлены не будут. Однако на этой неделе в страну прибыло свыше 22 000 доз вакцины AstraZeneca.