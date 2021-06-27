«Вы точно верите в один из них»: онколог назвал пять мифов о раке

«У вас рак». Многие панически боятся услышать эту фразу, поэтому ищут любые способы, которые помогли бы избежать коварного заболевания. Иногда статьи в сети или рассказы знакомых могут доходить до абсурда: например, некоторые считают, что рак может передаваться воздушно-капельным или половым путем. Российский хирург-онколог Иван Карасев развеял пять популярных мифов об этой болезни, пишет издание «ДокторПитер».