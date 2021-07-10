Südamehaige. ФОТО: Arne Trautmann / PantherMedia / Arne Trautmann

Редкий побочный эффект от вакцин Pfizer и Moderna может приводить к осложнениям на сердце, пишет Би-би-си. Речь идет о предупреждении Европейского агентства лекарственных средств.

Пока были замечены эффекты двух видов - у части получивших вакцины начался миокардит, то есть воспаление сердечной мышцы, у другой части - перикардит, то есть воспалительное поражение серозной оболочки сердца.

Это крайне редкий побочный эффект, оговариваются в агентстве, однако по имеющимяя данным чаще он проявляется у молодых мужчин. Из 177 млн человек, получивших вакцину Pfizer-BioNTech - миокардит развился у 145 человек, перикардит - у 138.

На 20 млн привившихся препаратом Moderna зарегистрировано по 19 случаев того и другого побочного эффекта.

"Сообщения об этих эффектах крайне редки, и как правило они проявляются не очень сильно - пациент достаточно быстро восстанавливается после стандартного лечения и отдыха", - говорится в заявлении агентства.