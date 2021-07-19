Больничная касса будет доплачивать медикам за вакцинацию

Чтобы повысить темп вакцинации и обеспечить к осени охват иммунизацией против Covid-19 не менее 70 процентов населения, Больничная касса будет платить дополнительно поставщикам услуг с 1 июля по 30 сентября, сообщила в понедельник Больничная касса.

Семейным врачам, медсестрам и специалистам по уходу Больничная касса выплатит по 50 евро в дополнение к обычным гонорарам за каждые 20 проведенных вакцинаций. Учитываются все прививки первой и второй дозами с 1 июля по 30 сентября.