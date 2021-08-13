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«Эстония рисует» поможет Таллиннской детской больнице собрать деньги на оборудование для недоношенных детей

«Эстония рисует» поможет Таллиннской детской больнице собрать деньги на оборудование для недоношенных детей. ФОТО: jermakovaveronic

MTÜ National Costumes и Фонд поддержки детской больницы призывают жителей Эстонии пожертвовать деньги на покупку мобильного рентгеновского аппарата для Таллиннской детской больницы. В рамках проекта Eesti Joonistab («Эстония рисует») можно пожертвовать деньги, купив с сайта проекта художественный холст. Из присланных рисунков участников проекта организаторы надеются составить одну большую всеэстонскую картину и тем самым установить рекорд Гиннесса.

В мобильном рентгеновском аппарате нуждаются глубоко недоношенные дети отделения интенсивной терапии Таллиннской детской больницы, жизнедеятельность которых нужно поддерживать искусственно. Правильное и точное введение различных трубок и канюль возможно только под рентгеновским контролем. Также получив аппарат, младенцев смогут обследовать сразу в палате-«инкубаторе», что позволит избежать лишней транспортировки, вследствие чего трубки и канюли могут изменить свое местоположение и тем самым нанести вред здоровью ребенка. Всего на покупку аппарата нужно собрать 200 000 евро.

Сбор средств происходит путем продажи художественных холстов. Для участия нужно выбрать на сайте проекта (www.eestijoonistab.ee) холст желаемого размера и тем самым пожертвовать сумму в размере 10€, 25€ или 40€. Чем больше холст, тем больше вклад человека в проект.

Для организаторов Eesti Joonistab важна не только финансовая, но и творческая составляющая проекта. Вторая цель проекта - составить одно большое полотно, в создании которого примет участие самое большое количество человек, и таким образом установить новый рекорд Гиннесса. Организаторы ожидают, что люди что-нибудь нарисуют на купленном холсте и отправят его обратно, чтобы впоследствии собрать все полученные рисунки воедино. При желании, есть возможность выставить свою картину отдельно на аукцион, собранные деньги от которого также пойдут на благотворительность.

Организаторы отмечают, что для участия не обязательно иметь особые художественные навыки, так как важно само участие. Работы принимаются абсолютно все: от нарисованных красками картин до написанных шариковой ручкой пожеланий. При отправке рисунка, оплачивать обратную доставку не нужно. Если же человек все-таки не хочет рисовать, то можно пожертвовать деньги, не покупая холст.

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