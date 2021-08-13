«Эстония рисует» поможет Таллиннской детской больнице собрать деньги на оборудование для недоношенных детей
MTÜ National Costumes и Фонд поддержки детской больницы призывают жителей Эстонии пожертвовать деньги на покупку мобильного рентгеновского аппарата для Таллиннской детской больницы. В рамках проекта Eesti Joonistab («Эстония рисует») можно пожертвовать деньги, купив с сайта проекта художественный холст. Из присланных рисунков участников проекта организаторы надеются составить одну большую всеэстонскую картину и тем самым установить рекорд Гиннесса.