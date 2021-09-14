Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в августе

В августе родилось 29 пар двойняшек, из них 13 пар мальчиков, десять пар девочек и шесть смешанных пар. В Таллинне зарегистрировано рождение 424 детей, в Харьюмаа - 196, на Хийумаа - 4, в Ида-Вирумаа - 80, Йыгевамаа - 16, Ярвамаа- 16, Ляэнемаа - 20, Ляэне-Вирумаа - 65, Пылвамаа - 18, Пярнумаа - 75, Рапламаа - 24, на Сааремаа - 28, в Тартумаа - 195, Валгамаа - 25, Вильяндимаа - 45 и в Вырумаа - 26.

В августе девочек чаще всего называли следующими именами: Мия (11), Эва (9), Алиса и Эмили (8). Самыми популярными именами мальчиков были Хенри, Себастьян (10), Робин (9), Йоханнес, Леннарт, Оливер и Стефан (8).

В прошлом месяце было заключено 920 браков, из этого числа 103 оформили нотариусы и 38 — священники. Состоялось также 256 разводов, их них 38 оформили нотариусы. В августе зарегистрировано 1338 смертей.

Имя и (или) фамилию поменяло на новую 170 человек: 32 взяли себе новое имя, 121 - новую фамилию, а 17 человек — и имя, и фамилию. Среди них — 115 женщин и 55 мужчин.