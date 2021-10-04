Компенсация на лечение зубов для безработных ощутимо вырастет

Если сейчас они могут рассчитывать на дотацию в размере 40 евро в год, то уже со следующего года, по плану Министерства социальных дел, компенсация увеличится до 85 евро, пишет Rus.ERR.

Столько же, например, государство выплачивает на лечение зубов пожилым людям, беременным и матерям детей в возрасте до одного года.

Кроме того, при оплате счета стоматолога безработными доля самофинансирования снизится с 50% до 15%.