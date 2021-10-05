120 миллионов стволовых клеток поставили жителя Эстонии на ноги

Лейно, получивший в конце прошлого года финансовую поддержку в виде пожертвований, к сегодняшнему дню уже трижды побывал в Германии на лечении стволовыми клетками. Хотя для постороннего наблюдателя эти изменения кажутся совсем небольшими, для Лейно каждое новое движение является безумным достижением.