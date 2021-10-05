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  • Здоровье
  • 120 миллионов стволовых клеток поставили жителя Эстонии на ноги

120 миллионов стволовых клеток поставили жителя Эстонии на ноги
Фото и видео

Обычная тренировка в тренажерном зале на самом деле требует от Лейно безумных сил. Тренер Каупо Саарт очень его хвалит. ФОТО: Maanus Masing / Saarte Hääl

Парализованный в результате аварии Лейно Йохансон начал значительно лучше двигаться после пересадки стволовых клеток.

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Лейно, получивший в конце прошлого года финансовую поддержку в виде пожертвований, к сегодняшнему дню уже трижды побывал в Германии на лечении стволовыми клетками. Хотя для постороннего наблюдателя эти изменения кажутся совсем небольшими, для Лейно каждое новое движение является безумным достижением.

Начиная кампанию по сбору денег, Лейно Йохансон планировал поехать в Панаму, где лечение было бы намного дороже. Однажды он случайно нашел клинику в Германии, неподалеку от Мюнхена, которая по нашим меркам является медицинским учреждением, сравнимым по размерам с настоящей больницей.

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