Реализация проекта Таллиннской больницы может подорожать на 30%
К моменту строительства Таллиннской больницы реализация всего проекта может подорожать на 30%, считает мэр столицы Михаил Кылварт.
К моменту строительства Таллиннской больницы реализация всего проекта может подорожать на 30%, считает мэр столицы Михаил Кылварт.
По словам Кылварта, городские власти в настоящее исходят из того, что 280 млн евро на строительство поступит из фондов ЕС, пишет Rus.ERR.
Если изначально сам город планировал вложить 100 миллионов, то теперь эта сумма увеличится из-за роста строительных цен.
Мэр надеется, что часть средств на строительство будет выделена из госбюджета. В целом же необходимо найти покрытие для недостающих 140 миллионов евро.
В настоящее время бюджет проекта Таллиннской больницы составляет 520 миллионов евро, более половины из которых должны поступить из Европейского союза.