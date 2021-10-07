Реализация проекта Таллиннской больницы может подорожать на 30%

По словам Кылварта, городские власти в настоящее исходят из того, что 280 млн евро на строительство поступит из фондов ЕС, пишет Rus.ERR.

Если изначально сам город планировал вложить 100 миллионов, то теперь эта сумма увеличится из-за роста строительных цен.

Мэр надеется, что часть средств на строительство будет выделена из госбюджета. В целом же необходимо найти покрытие для недостающих 140 миллионов евро.