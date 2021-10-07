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  • Здоровье
  • Реализация проекта Таллиннской больницы может подорожать на 30%

Реализация проекта Таллиннской больницы может подорожать на 30%

Таллиннская больница. ФОТО: eskiis

К моменту строительства Таллиннской больницы реализация всего проекта может подорожать на 30%, считает мэр столицы Михаил Кылварт.

По словам Кылварта, городские власти в настоящее исходят из того, что 280 млн евро на строительство поступит из фондов ЕС, пишет Rus.ERR.

Если изначально сам город планировал вложить 100 миллионов, то теперь эта сумма увеличится из-за роста строительных цен.

Мэр надеется, что часть средств на строительство будет выделена из госбюджета. В целом же необходимо найти покрытие для недостающих 140 миллионов евро.

В настоящее время бюджет проекта Таллиннской больницы составляет 520 миллионов евро, более половины из которых должны поступить из Европейского союза.

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