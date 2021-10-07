В аптеках начинается вакцинация от гриппа

По словам руководителя Союза провизорских аптек Эстонии (EPAL) Ли Роотслане, первые аптеки начнут вакцинацию от гриппа уже на этой неделе, на следующей неделе количество предлагающих эту услугу аптек увеличится. «Это уже четвертый год, когда в аптеках можно будет вакцинироваться от гриппа. Нам приятно подтвердить, что из года в год интерес к вакцинации от гриппа в аптеках растет и вместе с ним растет процент вакцинированных от гриппа в Эстонии. Также мы продолжаем вакцинацию от COVID-19. Вакцинация в аптеках стала привычной услугой, и людям нравится возможность привиться вечером после работы или на выходных», - сказала Роотслане.

В 2020 году в аптеках от гриппа вакцинировали 14 000 человек, из них треть составили пожилые, которые входят в основную группу риска.

В этом году в аптеках предлагают четырехвалентную вакцину, кроме того, впервые на рынок выходит вакцина от гриппа в виде спрея для носа. Суспензии для инъекций показаны с шестимесячного возраста, спрей для носа - для детей и молодежи в возрасте от двух до 18 лет.

В этом году впервые вакцина от гриппа бесплатна для людей в возрасте 65 лет и старше. Прививать пожилых начнут в октябре в центрах семейных врачей. В аптеках, к сожалению, на первых порах бесплатно прививать пожилых людей от гриппа не будут.

В аптеках вакцинацию проводят работники сферы здравоохранения, которые прошли соответствующее обучение, в основном медсестры. Для осуществления услуги аптека выделяет свои помещения, оборудование и ИТ-средства. Для вакцинации необходима предварительная регистрация, больше информации найдете на сайте vaktsineeriapteegis.ee.